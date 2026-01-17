2026年01月17日 14時00分 メモ

「ニキビパッチ」の歴史は実はかなり古い



ニキビを隠して目立たなくしたり、外部からの刺激から守ったり、あるいは塗布された薬剤で治療する「ニキビパッチ」は現代社会で広く使われています。こうしたニキビパッチの歴史は意外と古く、1600年代の文献には既に登場することが分かっています。こうしたニキビパッチの歴史について、歴史家のサラ・リード氏が解説しました。



ニキビパッチの流行は今に始まったものではなく、17世紀のヨーロッパでは既に皮や紙、絹などで作られたニキビパッチが使用されていたとのこと。リード氏によると、当時のニキビパッチは菱形、星形、三日月形に切り出されており、さまざまな色があって特に黒が好まれたそうです。これは、黒が西洋の上流階級の男女が理想とする青白い顔色と鮮やかな対比を成したからだと考えられています。



また、ニキビパッチは屋外で働かないことを示すシンボルでもありました。魅力的なアクセサリーとしての側面もあり、1602年の戯曲「Blurt, Master-Constable」には「適切に貼れば男性の視線を引き、あなたをちらりと見させることができる」との記載があるそうです。また、1601年の戯曲「Jack Drum’s Entertainment」では「黒いパッチは、誇りのためにつける者もいれば、涙を止めるため、あるいはかさぶたを隠すためにつける者もいる」と説明されています。





また、海軍行政官だったサミュエル・ピープスが残した日記には、「1660年春、ハーグで非常に美しく流行に敏感で黒いパッチを付けた二人の貴婦人が道中ずっと陽気に歌っていた。流行に敏感な者は皆、フランス語かラテン語、あるいはその両方を話す。女性たちの多くは非常に美しく、良識ある身なりで、流行の黒い斑点(パッチ)を付けているなどと記されています。



ピープスはパッチについて「唾で湿らせて固定することが多い」と説明。1668年5月には「チャールズ2世の愛人キャッスルメイン夫人が侍女の顔からパッチを要求し、口で湿らせて自身の頬に貼り付けるのを目撃した」と回想しています。ピープスの記述から、ヨーク公ジェームズもまたパッチを好んで使用していたことが判明しています。





当時から、ニキビパッチは魅力的に見せたい人が着用するものと薬効のあるものがありました。加えて、天然痘や梅毒などの病気が残した傷痕のような欠点を隠すために使われるパッチもあったといいます。



次第に後者の用途は人々の反感を買うようになり、チャールズ1世の侍従牧師が説教で化粧斑をカインの烙印に例えた逸話が残っています。牧師はさらに「こうした装飾品を身につけることが疫病の流行を招く」とまで示唆したと伝えられていて、パッチの役割が隠ぺいと偽りを示すものであるとの風潮が誕生した記録があります。この批判は18世紀に入るとさらに重みを増し、パッチの使用が性的に奔放なことと結びつけられるようになったとのことです。





リード氏は「17世紀後半から、パッチを入れるために特別に設計された容器について言及する書物が現れるようになりました。ファッショナブルな人たちは、ベルベットやシルクのニキビパッチを入れるための箱を持ち歩いていたのです。もしかしたら、これが現代のニキビパッチブームに新たな一石を投じるかもしれません」とまとめました。

