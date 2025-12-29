2025年12月29日 21時00分 有料メンバー

ブラックすぎるゲーム会社と魔物退治を兼業する勇者が初めての社員旅行でゆったりと慰安……できるわけがない！？「勇者で社畜の兼業ライフ」コミックス限定描き下ろしマンガをGIGAZINE有料メンバー向けに公開



ダメダメ勇者がひょんなことから日本のゲーム会社に送りこまれた結果、平日は毎日残業の社畜、休日は命がけの魔物退治というしんどすぎる兼業生活を送ることになったフルカラーマンガ「勇者で社畜の兼業ライフ」は2025年7月にコミックスがリリースしました。コミックスには全10話212ページの本編のほか、描き下ろしエピソード「勇者と鬼の社員旅行」が収録されています。そんなコミックス限定エピソードを target="_blank">GIGAZINEシークレットクラブ(GSC)会員向けの本棚に追加しましたので、ぜひチェックしてみてください。



また、「勇者で社畜の兼業ライフ」コミックスを含めたGIGAZINEのマンガやKindle本をまるっと半額以下にした年末年始セールを2025年12月28日から2026年1月4日まで開催中です。ぜひこの機会にゲットして本編とたっぷりのおまけを楽しんでください。



以下は作画担当のcygnusilさんデザインの「勇者で社畜の兼業ライフ」コミックスもくじページ。「デスマ1」から「デスマ10」までの本編全10話のほか、おまけマンガ「勇者と鬼の社員旅行」や、描き下ろしイラストを使用したあとがき、キャラクターや扉絵のメイキングをまとめた「キャラシート/イラストギャラリー」が収録されています。





コミックス描き下ろしのおまけマンガは、会社から家に帰れないほどカンヅメばかりのゲーム会社に勤めるクズールたちでしたが、社員一同で泊まりがけで「社員旅行」に行くというエピソード。「異世界で勇者」「日本で社畜」という2つの世界でそれぞれの仲間たちと奮闘するのが「勇者で社畜の兼業ライフ」の特徴ですが、特別エピソードということで日本での社員旅行ながら勇者パーティの仲間たちもかわいらしい私服で参加しています。





本編以上にスピーディーな面白さ＆キャラクターの魅力が詰まったエピソードになっていますので、ぜひコミックスをゲットしてチェックしてください。



Amazon.co.jp: 勇者で社畜の兼業ライフ (GIGAZINE): Kindleストア





また、GIGAZINEシークレットクラブ(GSC)限定でおまけマンガを公開しています。GSCはマンガの限定資料のほかマンガの更新を一足早く読めたりいつでも気になるマンガにアクセス可能なライブラリーを使用できたりするので、気になる方はぜひこちらからチェックお願いします。



