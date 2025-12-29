2025年12月29日 18時00分 サイエンス

おならを我慢すると体の中で何が起こるのか？



誰しも、「おならを我慢する状況」に遭遇したことがあるのではないでしょうか。公衆の面前などマナーの面で放屁を我慢する必要のある状況に陥るのは致し方のないことです。そんな時もしかすると「このままおならを我慢し続けるとどうなってしまうのか？」という疑問が頭をよぎるかもしれません。おならを過剰に我慢することによって起こりうる弊害について見てみましょう。



Can a Fart Escape In Your Mouth? Another Reason to Not Hold It In

https://www.healthline.com/health/fart-in-mouth



◆おならを我慢すると口から漏れてしまうことはあるか？

おならは正常な消化活動の一環です。食べ物が消化される過程で腸内細菌が分解・代謝という形で関与することによりガスが発生します。ガスが大腸を膨張させることにより、人間は満腹感や不快感を覚えます。通常、ガスは逃げ場を求めて直腸を通過し、最終的におならとして体外に排出されます。おならを我慢すると、ガスは大腸に留まり続けることになり、やがてガスの一部は腸壁を通り抜けて血液に吸収されます。血液に溶け込んだガスは全身をめぐり、最終的には肺によるガス交換で呼気として排出されて体外に放出されることになります。





では「呼気に含まれるガスはおならの臭いがするのか？」という疑問が湧くかもしれませんが、そんなことはありません。おならの構成物は「人間が飲み込んだ空気」と「腸内細菌が未消化の炭水化物を処理した結果発生するガス」で構成されています。様々な食べ物が硫黄を含んだガスに分解され、おならの臭いの原因となります。臭いの元となるガスは体に吸収されることがなく、したがって呼気におならの臭いが含まれることもないというわけです。



◆おならを我慢することで起こる副作用は？

おならを我慢することの副作用は呼気にガスが含まれる可能性以外にもあります。ガスが腸内に溜まったまま排出されないと、腹部の腫れや膨満感の原因になります。またお腹が膨らんでいるとげっぷの原因にもなります。さらにおならを我慢し続けると不快感がさらにひどくなり、痛みやけいれんにまで至ることがあります。おならの我慢が常態化すると消化管内にエアポケットが発生する可能性があり、もしエアポケットが感染したり炎症を起こしたりすると消化器系憩室炎という症状を起こす可能性もあります。





◆他人の口の中でおならをしたらどうなる？

おならの一部のガスが口から出ているというのであれば、他人の口の中でおならをしたらどのようなことが起こるのでしょうか？それが行儀のいい行いでないのは置いておくとして、一般的に考えられているような被害、つまり結膜炎・ウイルスの拡散・寄生虫による消化器感染などを引き起こすことはありません。なぜなら、おならに含まれるのはガスだけであるため、医学的な副作用はないからです。つまり、糞便粒子の拡散を伴わないので、先に挙げた症状が発生することはありません。





◆まとめ

おならを我慢するのは礼儀として必要な状況はありますが、過度に我慢するのを習慣化してはいけません。我慢したところで、腸内のガスはいずれ何らかの形で現れることになるからです。