たい焼き風もなかにカスタードアイスとカラメルソースが詰まった「たい焼きアイス プリン」試食レビュー



井村屋の人気商品「たい焼きアイス」の新フレーバーとして、昔懐かしの「固めプリン」をイメージしたカスタードアイスとカラメルソースがあんこの代わりに詰め込まれた「たい焼きアイス プリン」が2025年12月29日に新登場します。一足早く編集部に送られてきたので、どのような味なのか気になって早速食べてみました。



1986年の発売以来、愛され続けて40年目を迎えるロングセラー商品から新フレーバー登場『たい焼アイス プリン』12月29日(月)新発売 | 井村屋グループ株式会社のプレスリリース

たい焼きアイスプリンのパッケージ。





種類はアイスミルクで、原材料にはカラメルシロップや加糖卵黄といったプリンの材料が含まれています。





カロリーは1個当たり217kcal。





袋から取り出してみました。たい焼きアイスプリンのもなかはカラメルソースのような濃い色をしています。





ひっくり返すと、反対側はプリン風のカラーになっていました。





たい焼きアイスプリン(左)を通常のたい焼きアイス(右)と並べてみたところ。たい焼きアイスプリンの方が、カラメルソースをイメージして濃い色になっています。





反対側は、たい焼きアイスプリン(左)の方がプリンの黄色い色になっているのがわかります。





カットした断面は以下のような感じ。黄色いアイスがたっぷり詰まっているほか、黒いソースはほろ苦いカラメルソース。また、下側に白っぽい層が見えていますが、これはホワイトチョコレートコーティングです。





断面をたい焼きアイスプリン(左)と通常のたい焼きアイス(右)で比較してみた様子。





たい焼きアイスプリンを一口食べてみると、甘いカスタードアイスにカラメルソースの苦みが合わさって、昔ながらのプリンの味わいです。ふわっとしたもなかと柔らかいアイスの中にホワイトチョコレートのパリパリとした食感があり、チョコ味でたっぷりのプリンアイスが単調にならずいい感じ。しっかりした甘さのあるアイスですが、後味にはカラメルソースの苦みが残るため、コーヒーや紅茶などの飲み物と合わせて食べるのがおすすめです。





たい焼きアイスプリンは2025年12月29日発売で、希望小売価格は税込183円。井村屋ウェブショップでも取扱い予定です。

