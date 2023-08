不二家の定番お菓子の甘みを見事に再現したアイス「ぎゅぎゅっとミルキー」＆「ぎっしりカントリーマアム」を食べてみた

・関連記事

あの不二家のネクターがトロトロ食感や果実感そのままアイスになった「ももっトロッつぶっゴロッ不二家ネクター」を食べてみた - GIGAZINE



濃厚な卵の風味とクリーミーで甘い香りが昔懐かしいセブン-イレブンの「不二家レストラン 昔ながらのバニラアイスバー」を食べてみた - GIGAZINE



砕いたカントリーマアム入りのアイスをビスケットで挟んだ「カントリーマアム アイスサンド」を食べてみた - GIGAZINE



2023年08月09日 22時55分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.