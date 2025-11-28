2025年11月28日 21時00分 ゲーム

SkyrimのトーマスMODを作成しマテルに怒られた開発者がMorrowindでも再びMOD作成



ゲーム「The Elder Scrolls V: Skyrim」のキャラクターを「きかんしゃトーマス」に置き換えるMODを作成したケビン・ブロック氏が、今度は「The Elder Scrolls III: Morrowind」のキャラクターをトーマスにするMODを公開したことが分かりました。ブロック氏は、トーマスの権利元から注意されたことを示唆しています。



Modder who first put Thomas the Tank Engine into Skyrim flips the bird at the lawyers, does it again in Morrowind: "I fundamentally do not view toy company CEOs or media CEOs as people" | GamesRadar+

https://www.gamesradar.com/games/the-elder-scrolls/modder-who-first-put-thomas-the-tank-engine-into-skyrim-flips-the-bird-at-the-lawyers-does-it-again-in-morrowind-i-fundamentally-do-not-view-toy-company-ceos-or-media-ceos-as-people/



Hero modder who started the Thomas the Tank Engine meme with Skyrim thumbs his nose at 'legal threats' and 'black vans with the Mattel logo' by modding Thomas into Morrowind: 'I have issues with authority' | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/games/hero-modder-trainwiz-who-started-the-thomas-the-tank-engine-meme-with-skyrim-thumbs-his-nose-at-legal-threats-and-black-vans-with-the-mattel-logo-by-modding-thomas-into-morrowind-i-have-issues-with-authority/



界隈では「Trainwiz」という名前で知られているブロック氏は、「Skyrim」のキャラクターをトーマスに置き換えた最初の人物として知られています。





このブロック氏が、今度は「Morrowind」のキャラクターをトーマスに置き換えるMODを公開しました。Morrowindは2002年発売の古いゲームですが、ブロック氏いわく「MODは何年も前に作っていたけど公開していなかった」とのことです。



「きかんしゃトーマス」はアメリカの大手玩具メーカーであるマテルが権利を有しており、ブロック氏は著作権の侵害を理由にMOD関連動画の削除を要求されたこともあるそう。ただし、MODのような改造行為であっても利益を目的としていない限り通常は「フェアユース」の範疇であると見なされるため、権利的には問題ないのではないかと考えられています。



ブロック氏はマテルに怒りを表明しており、かつては「マテルは私に死んでほしいと思っているんだろう」とまで話していました。今回新たにMODを公開した際も、MODの配布ページで「ゲーム制作に励みながら複数の事故で命を落としていく中で、あるジョークを最後まで盛り上げたい衝動に駆られることがある。たとえ法的脅迫を受け、マテルのロゴが入った黒いバンが来ても、切断されたバービーの頭部が何度郵送されても、私は最後までやり遂げる」と記し、「玩具会社のCEOもメディア企業のCEOも、根本的に人間とは思えない」といった発言を残しています。





なお、今回公開されたMODは2種類あります。1つは単にキャラクターを置き換えるだけで、もう1つはトーマスを倒すと2体増えるもの。対象のキャラクターは登場機会が多いザコ敵であるため、フィールドを歩けば頻繁にトーマスに出会えるとのことです。

