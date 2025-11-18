2025年11月18日 08時00分 動画

創造性とは「ウサギの脳に、カメの心」を持つこと



認知科学者であり、教育コンサルタントでもあるガイ・クラクストン氏が、創造性を解放するのに必要なことは「ウサギの脳に、カメの心」を持つことであると語っています。



Guy Claxton - Hare Brain, Tortoise Mind - YouTube





創造性とは何かという点については、人それぞれの持論があると思います。クラクストン氏は「私の定義では、『創造性とは、必要なときに新しいアイデアを生み出せる力』です。そして、それには自分の心を正しい状態、つまりアイデアが自然に生まれる状態に置く必要があります」と語っています。





そのために必要なひとつが、クラクストン氏が「Tortoise Mind(カメの心)」と呼ぶ概念です。





「カメの心」の中心にあるのは、「知性とは何か」という考えです。通常、「知性」はいわゆる「利口さ」と呼ばれるものです。つまり、議論を組み立てたり、事実を整理したり、スプレッドシートを読み解いたりする能力が知性とされています。これらはすべて合理的な思考であり、意識的な処理で行われます。



そうした能力が知性の非常に有用な側面であることは明らかです。しかし、既存の研究は心の周縁部で起きている、もっと曖昧で、詩的で、制御されていない領域にも大きな知性があるということを示しています。そのため、「カメの心」を軽視すると、自らの知性を損なってしまうとクラクストン氏は主張しました。





クラクストン氏は「とても基本的で賢明な教訓を、かつて友人から教わりました」と語っています。クラクストン氏の知人は、キャリアの初期に「意思決定において非常に重要な真実」に気づいたそうです。それは、決断が必要なとき、まず自分に「その決断はいつまでに下す必要があるのか？」を問いかけることだそうです。



そして、その期限まで決断は下しません。期限は数分後かもしれませんし、数時間後かもしれませんし、数日後かもしれませんし、数カ月後かもしれません。それなのに早々に決断を下してしまう、つまり「素早い決断こそが知性の証だ」と思い込むことは誤りであるとクラクストン氏は主張しています。



このような素早い決断について、クラクストン氏は「むしろ愚かさの証」であり、情報を集める時間や、ひらめきを感じ取る余裕、創造的なアイデアが湧き上がってくる時間を与えない行為であると指摘しました。





また、多くの人は、創造性に「偉大な創造性」と「日常の創造性」があると考えています。前者は、モーツァルト、アインシュタイン、スティーブ・ジョブズのような人物に見られる創造性で、後者は誰もが経験するような、「シャワーを浴びているとき」や「通勤中にふと新しいアイデアが思い浮かぶ」といった創造性です。





このように創造性を無意識に区別している人もいるかもしれませんが、「ある問題を解こうとしても答えが出なかったのに、お風呂の最中に突然ひらめきが訪れる」ような「日常の創造性」こそ、非常に役立つものであるとクラクストン氏は語っています。



「日常の創造性」はビジネスパーソン、母親、教師、生徒など、あらゆる人にとって有益であり、「日常の創造性」は育てることもできると語りました。



もし私たちが「速くて合理的な思考」にばかり囚われてしまうと、この「日常の創造性」を失うことになるため、「これは大きな損失です」とクラクストン氏は語っています。





なお、クラクストン氏は「Hare Brain, Tortoise Mind: How Intelligence Increases When You Think Less」という書籍でこの「ウサギの脳に、カメの心」についてより詳しく解説しているので、詳細が気になる人はチェックしてみてください。



Amazon | Hare Brain, Tortoise Mind: How Intelligence Increases When You Think Less | Claxton, Guy | Neuropsychology

