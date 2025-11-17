2025年11月17日 16時00分 AI

毎分9つの異なるAIモデルで作られた新しい時計が表示され続ける「AI World Clocks」



AIモデルに作らせた「時計」を表示し続けるウェブサイト「AI World Clocks」が公開されています。AIは同じプロンプト(命令文)を与えられても全く異なる結果を出力するというのがよく分かるサイトになっています。



AI World Clocks

https://clocks.brianmoore.com/



「AI World Clocks」にアクセスすると、以下のように時計が表示されます。時計の下に記されている「GPT-3.5」といった名前はAIのモデル名です。





時計は毎分00秒に更新されます。いずれも見た目は時計っぽいものの、いびつすぎる形のものが大半です。





GPT-3.5、GPT-4o、GPT-5のほか、Haiku 3.5、Gemini 2.5、DeepSeek V3.1





Grok 4、Qwen 2.5、Kimi K2の9種類分用意されています。





各モデルに与えられたプロンプトは以下の通り。



Create HTML/CSS of an analog clock showing ${time}. Include numbers (or numerals) if you wish, and have a CSS animated second hand. Make it responsive and use a white background. Return ONLY the HTML/CSS code with no markdown formatting.(アナログ時計のHTML/CSSを作成し、${time}を表示してください。必要に応じて数字を含め、CSSアニメーションによる秒針を実装してください。レスポンシブ対応とし、背景色は白を使用してください。マークダウン形式は一切含めず、HTML/CSSコードのみを返してください。)





「AI World Clocks」の開発者はソーシャルサイトのHacker Newsで「Kimi K2は最も正確なタイムを記録することが多いのですが、同時に最も変化が少なく、最も退屈です。Qwen 2.5は最もクレイジーで、笑わせてくれることがよくあります。どちらが『優れている』のでしょうか？」と問いかけました。



