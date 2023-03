2023年03月07日 20時00分 ネットサービス

チャットAI「ChatGPT」を使って開発された実際にプレイ可能なオリジナルパズル「Sumplete」とは?



AI開発団体・OpenAIが開発した対話型AI「ChatGPT」は入力した文章に対してまるで人間のような精度でテキストを返してくれます。これまでにChatGPTを使用してTRPGをプレイする方法が紹介されるなど、テキストの出力にとどまらない使用方法が提案されています。そんなChatGPTで独自のパズル「Sumplete」を作成したユーザーが、開発の経緯について説明しています。



Sumplete

https://sumplete.com/



ChatGPT invented its own puzzle game. - by Puzzled Penguin

https://puzzledpenguin.substack.com/p/chatgpt-invented-its-own-puzzle-game



これがソフトウェア開発者のダニエル・テイト氏がChatGPTを用いて作成したオリジナルパズル「Sumplete」です。





Sumpleteでは数字の入ったマスが用意されており、各行・列の数字を足した合計がマス目の外に薄く書かれた数字と一致するようになっています。ただし、計算が合わない「間違った数字」がいくつか配置されているため、間違った数字には×を、計算が成立する正しい数字には〇をつけていけばOK。なお、○×はマス目をクリックすることでつけられます。





プルダウンメニューを開くことでマスを3×3の初心者向けから9×9の達人向けまで設定可能です。





Sumpleteに挑戦した様子が以下の動画です。3×3マスのパズルは簡単に解くことができますが、9×9マスになると難易度が跳ね上がります。



ChatGPTが考案したオリジナルパズル「Sumplete」に挑戦してみた - YouTube





ChatGPTを用いてSumpleteを作成したテイト氏が開発過程を振り返っています。



テイト氏はまずChatGPTに「What new puzzle game should try if I enjoy sudoku? (数独をこれまで遊んだことがある場合、他にどのようなパズルがありますか)」と尋ねました。するとChatGPTはカックロやお絵かきロジック、ケンケン、ひとりにしてくれ、スリザーリンクを提示しました。





しかしこれらのパズルに精通していたテイト氏は、新たな独自のパズルを発明することにしました。テイト氏が「Can you invent a logic puzzle similar to sudoku that doesn't currently exist(数独に似たこれまで存在しない論理パズルを発明できますか)」と尋ねたところ、ChatGPTは数独のルールに数字を入れることができないマスを加えた「Labyrinth Sudoku(迷路数独)」という名前の新たな論理パズルを作成しました。





さらにテイト氏が「Invent another one(別のパズルを発明してください)」と別の論理パズルを発明するように尋ねたところ、4回目の質問でChatGPTは「Sum Delete(合計消去)」という名前のパズルを作成しました。





「Sum Delete」を気に入ったテイト氏は「Can you please code a playable version of this using HTML and Javascript. (HTMLとJavascriptでプレイ可能なSum Deleteのコードを作成してください)」と尋ねました。





するとChatGPTは完全にプレイ可能なバージョンをわずか30秒で作成しました。





デザインの改善のためにテイト氏は「Now could you please make the game look nicer by adding some css(CSSを追加して見た目をより良くしてください)」と入力し、さらなる改修を加えました。





テイト氏によるテストプレイや新機能の追加、デザインの改善を繰り返し、「Sum Delete」がようやく完成しました。





さらにテイト氏はChatGPTに「What do you want to call it?(このゲームを何と呼んだらいいでしょう)」と尋ね、「Sum Delete」の正式名称を考案しています。最終的にChatGPTは「how about "Sumplete",a combination of "sum" and "complete"?(sumとcompleteを合わせたSumpleteはどうでしょう)」と提案し、テイト氏はこのパズルの名前に「Sumplete」を採用しました。





テイト氏によるとSumpleteの作成はわずか数時間で終了したとのこと。





テイト氏は「パズルを楽しんでいただけたら幸いです」と述べ、Sumpleteを公開しています。