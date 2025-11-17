2025年11月17日 15時00分 ソフトウェア

本来Appleデバイスでしか使えないAirPods Pro独自の機能をAndroidでも使えるようにする「LibrePods」



Apple純正のノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスイヤホンであるAirPodsは、耳に着けているかどうかを判断して音楽をコントロールする「自動耳装着検出」や、会話を始めると自動で音量が下がる「会話感知」など、さまざまな独自機能を備えています。通常、これらの独自機能はAppleデバイスでしか使えませんが、これをAndroidなどのデバイスでも使用可能にするツール「LibrePods」がGitHubで公開されています。



GitHub - kavishdevar/librepods: AirPods liberated from Apple's ecosystem.

https://github.com/kavishdevar/librepods





AirpodsはiPhoneやiPadだけでなく、Androidスマートフォンでもノイズキャンセリングイヤホンとして問題なく使用できます。しかし、一部の独自機能やカスタマイズはAppleデバイスでしか使用できないため、AndroidスマートフォンではフルにAirPodsの性能を生かすことができません。



そこで開発されたのが、AndroidなどのデバイスでもAirPodsの独自機能を使えるようにするツール「LibrePods」です。LibrePodsで使用可能になるAirPodsの独自機能は以下の通り。



ノイズコントロールモード：AirPods本体を長押しすることなく、ノイズコントロールモードを簡単に切り替えることができる。

自動耳装着検出：AirPodsを装着または取り外したことを検出し、耳から外した時に自動で音楽を停止したり、スマートフォンのスピーカーに切り替えたりする。

バッテリーステータス：スマートフォンの画面にAirPodsの正確なバッテリー残量を表示する。

ヘッドジェスチャー：AirPods装着時に電話がかかってきた際、うなずくと通話に出て、首を振ると通話を拒否する。

会話感知：話し始めると自動的にAirPodsの音量を下げる。

ヒアリング補助：軽度～中度の難聴がある人向けに聴覚を補助する。

外部音取り込みモードのカスタマイズ：周囲の音も聴くことができる外部音取り込みモードをカスタマイズする。

マルチデバイス接続：最大2台のデバイスに接続できる。

その他のカスタマイズ：AirPodsの名前変更、長押しアクションのカスタマイズ、すべてのアクセシビリティ設定など。



AirPods Pro 2ではすべての独自機能を利用可能で、AirPods Pro 3では心拍数測定を除く独自機能が利用できるとのこと。また、その他のAirPodsモデルでも、バッテリーステータスや自動耳装着検出などの基本機能は動作するとされています。





実際にLibrePodsを使用して、AndroidデバイスでAirPodsの独自機能を有効化したスクリーンショットも公開されています。





LibrePodsを使えば、自動耳装着検出などさまざまな機能にアクセス可能。





バッテリー残量も確認できます。





ヘッドジェスチャーなどの機能も有効化されていました。





古いバージョンのLibrePodsはLinuxデバイスにも対応していますが、メンテナ不足のため多くの機能が使えないとのこと。開発者らは、Linuxデバイス向けの新しいバージョンを開発中としています。





AndroidデバイスでLibrePodsを使用したい場合、Xposedをインストールしたルート化後のデバイスが必要となります。また、マルチデバイス接続や外部音取り込みモードのカスタマイズ、ヒアリング補助といった機能を使いたい場合、xposedを使ってBluetooth Declaration ID(Bluetooth DID)の製造IDをAppleに変更する必要があるとのことです。

