ダンスや絵画などのクリエイティブな活動に取り組むことが脳の若さを保つ可能性



音楽や絵画といった創造的な活動は単に楽しいだけではなく、人々の幸福感を高めることが明らかになっていますが、創造的な活動が脳の健康に与える生物学的な影響については十分に理解されていません。新たに、13カ国にまたがる国際的な研究チームが発表した論文では、創造的な活動が「脳年齢」をより若々しく保つ可能性があることが示されました。



論文の筆頭著者であり、チリのアドルフォ・イバニェス大学ラテンアメリカ脳健康研究所で博士研究員を務めるカルロス・コロネル氏らは、今回の研究を行った動機について「芸術はあまりにも神秘的かつ実体がないため、科学的に研究したり生物学的な変化をもたらしたりすることはできないと多くの人が考えています。私たちはこれらの考えに挑戦したいと思いました。喜びに満ちており、深く人間味あふれる創造的な体験は、脳でも測定できるのでしょうか？運動が身体に良い影響を与えるのと同じように、創造的な体験は脳の老化を遅らせるのに役立つのでしょうか？」と述べています。



研究チームはさまざまな国から約1400人の被験者を募集しました。被験者の中にはタンゴのダンサーやミュージシャン、ビジュアルアーティスト、ゲーマーといった創造的な活動の熟練者がいたほか、これらの人々と年齢・学歴・性別が一致した同じ国の非熟練者も含まれていました。非熟練者はいずれも、各分野での経験がなかったとのこと。







