2025年10月17日 11時11分 ソフトウェア

著作権の問題でアーカイブ化されないVTuberの歌ってみた配信の保存に特化した「(Un)Archived V」



VTuberや配信者がYouTubeやTwitchで「歌ってみた」配信をすることがありますが、著作権の関係でアーカイブには残らず、リアルタイム視聴の機会を逃してしまうと見られなくなってしまうことがあります。開発者のジェイソン・ヤン氏が、著作権の問題でアーカイブ化されないことが多いVTuberの歌唱配信を保存することを目的とした「(Un)ArchivedV」を開発したと報告しています。



GitHub - jasonyang-ee/ArchivedV: Tracking and Saving Unarchived Singing from Youtube Stream

https://github.com/jasonyang-ee/ArchivedV



(Un)ArchivedVはLinuxで動作し、Dockerイメージで構築します。(Un)ArchivedVの設定画面はこんな感じ。(Un)ArchivedVは、登録したチャンネルでスタートしたライブ配信を自動的に確認し、指定されたキーワードリストに基づいて一致する動画をダウンロードします。





保存した動画は、ローカルホストでアクセスできるウェブインターフェースを介してチャンネルとキーワードに応じて管理します。ヤン氏が公開している(Un)ArchivedVのウェブインターフェースの例が以下。配信者名でフォルダが作成されています。



Home | Hololive Unarchived

https://archivedv.jasony.org/





「UNARCHIVED」というキーワードが配信タイトルに含まれていると、自動で保存されます。ダウンロードが完了したらプッシュ通知を送信するように設定することもできるとのこと。





保存された動画は、ウェブブラウザで再生することが可能です。

