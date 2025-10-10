2025年10月10日 12時36分 ソフトウェア

わずか700万パラメーターでGemini 2.5 Proを打ち負かす脅威の小型AIモデル「Tiny Recursion Model(TRM)」をSamsungの研究者が開発



Samsungに所属するAI研究者のAlexia Jolicoeur-Martineau氏が小型かつ高性能なAIモデル「Tiny Recursion Model(TRM)」を開発しました。TRMは再帰的推論と呼ばれる手法を採用しており、わずか700万パラメーターという小型モデルでありながらGemini 2.5 Proを超えるベンチマークスコアを記録しています。



[2510.04871] Less is More: Recursive Reasoning with Tiny Networks

https://arxiv.org/abs/2510.04871



Less is More: Recursive Reasoning with Tiny Networks

https://alexiajm.github.io/2025/09/29/tiny_recursive_models.html





New paper 📜: Tiny Recursion Model (TRM) is a recursive reasoning approach with a tiny 7M parameters neural network that obtains 45% on ARC-AGI-1 and 8% on ARC-AGI-2, beating most LLMs.



Blog: https://t.co/w5ZDsHDDPE



Code: https://t.co/7UgKuD9Yll



Paper: https://t.co/3m8ANhNMiw — Alexia Jolicoeur-Martineau (@jm_alexia) October 7, 2025



TRMは2025年6月に発表された「Hierarchical Reasoning Model(HRM)」から着想を得て開発されたモデルです。HRMは人間の脳の構造を模倣した「階層的推論」という手法を採用していましたが、Jolicoeur-Martineau氏は階層的推論から「人間の脳の生物学的構造を参考にしすぎている部分」を取り除いて大幅に簡素化した「再帰的推論」という手法を開発し、再帰的推論を採用したモデルとしてTRMをトレーニングしました。





AIの知能を測定できるベンチマーク「ARC-AGI-1」と「ARC-AGI-2」の結果が以下。TRMは「Deepseek R1」「Claude 3.7 16K」「o3-mini-high」「Gemini 2.5 Pro 32K」より高いスコアを示しています。





また、TRMは学習コストの低さも特徴としており、4台のH100を使って2日でトレーニング可能とのこと。トレーニングに必要なコストは500ドル(約7万6000円)未満だそうです。



< 500$, 4 H-100 for around 2days — Alexia Jolicoeur-Martineau (@jm_alexia) October 7, 2025



TRMの学習に使われたコードは以下のリンク先で公開されています。



GitHub - SamsungSAILMontreal/TinyRecursiveModels

https://github.com/SamsungSAILMontreal/TinyRecursiveModels





Jolicoeur-Martineau氏は「『難しいタスクで成功をおさめるには、大企業が何百万ドル(何億円)をかけてトレーニングした大規模なモデルに頼る必要がある』という考え方は罠です。現時点では、LLMを活用することに重点が置かれすぎていて、(LLMそのものの)新たな方向性を考察することがおざなりになっています」と指摘しています。

