Googleがスマホなどの低スペックデバイスでも実行可能な小型高性能AIモデル「Gemma 3 270M」をリリース、省電力性能に優れ特定分野に特化したAIの基盤モデルとしても使える
Googleがオープンモデル「Gemma 3 270M」を2025年8月14日(木)にリリースしました。Gemma 3 270Mは2億7000万パラメーターという比較的小型なモデルながら高い性能を備えています。
Introducing Gemma 3 270M! 🚀 It sets a new standard for instruction-following in compact models, while being extremely efficient for specialized tasks. https://t.co/kC9OOPwzVi— Google AI Developers (@googleaidevs) August 14, 2025
Gemma 3 270MはGemma 3シリーズの1つとしてリリースされた小型モデルです。パラメーター数は2億7000万で、そのうち1億パラメーターがデータ処理を担うTransformerブロックで、残りの1億7000万パラメーターは巨大な語彙を収録した埋め込みパラメーターです。語彙は25万6000トークンにおよび、希少な語彙を扱うことも可能。さらに、特定分野に特化したAIモデルへと微調整することもできます。
Gemma 3 270Mは命令追従能力とテキスト構造化能力に重点を置いてトレーニングされています。以下のグラフは横軸がモデルのパラメーター数、縦軸が命令追従能力を測定するベンチマークテスト「IFEval」のスコアを示しています。グラフを見ると、Gemma 3 270Mは同等サイズのモデルと比べて飛び抜けて高い命令追従能力を備えていることが分かります。
Gemma 3 270Mは通常モデルの「gemma-3-270m」と量子化を考慮してトレーニングされた「gemma-3-270m-it」の2モデルに分かれてリリースされています。gemma-3-270m-itはパフォーマンスの低下を抑えつつINT4での量子化が可能で、低スペックなデバイスでも高速に実行することができます。Gemma 3 270Mは省電力性能も特徴としており、Pixel 9 ProのSoCを用いたテストでは「Gemma 3 270MのINT4量子化モデルを用いて25回会話しても、バッテリーを0.75％しか消費しない」という結果が得られました。
また、Gemma 3 270Mは開発者による微調整を前提に開発されており、Gemma 3 270Mを基盤に各種用途に特化した小型高性能モデルを作ることができます。Googleによると、特定分野に特化した小型微調整モデルは大規模なモデルより高い性能を発揮することもあるとのこと。
gemma-3-270mとgemma-3-270m-itはHugging Faceで配布されています。また、OllamaやLM Studioといった各種AI実行環境もGemma 3 270Mの実行をサポートしています。
Gemma 3 Release - a google Collection
https://huggingface.co/collections/google/gemma-3-release-67c6c6f89c4f76621268bb6d
