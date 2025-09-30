2025年09月30日 11時30分 デザイン

Googleの「G」アイコンがグラデーションデザインに、Google検索やアプリアイコンなどに適用が広がる



2025年5月に発表されたGoogleの新しいアイコンが、全社共通のものとなることが発表されました。これまでの赤、黄、緑、青にはっきり分かれたデザインではなく、4色のグラデーションになっているのが特徴です。



Google updates G icon with brighter hues

https://blog.google/inside-google/company-announcements/gradient-g-logo-design/



Google’s gradient ‘G’ icon, design is going company-wide

https://9to5google.com/2025/09/29/google-g-gradient-company-icon/



これまで使われていたGoogleのアイコンがこんな感じ。赤、黄、緑、青の4色で構成された「G」のマークです。





2025年5月に発表されたアイコンがこれ。赤から黄、緑、青へと、徐々に色が変化していくグラデーションデザインに変更されました。Googleによると、このデザインは「Googleの製品とテクノロジー全体におけるAI主導のイノベーションと創造力の高まりを象徴するもの」になるそうです。





2025年5月時点では「Googleアプリ」など一部のサービスにしか適用されていなかった新アイコンが、この度全社共通のものとなることが明らかにされました。



Googleアプリはこんな感じ。





Google検索はこんな感じにアイコンが適用されています。





GoogleのX(旧Twitter)アカウントのプロフィール画像も新しいアイコンに変わっています。





Googleは「今後数か月にわたってさらに多くの製品、プラットフォーム、サービスにこのアップデートを継続する予定です」と述べました。

