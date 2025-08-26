Googleの機械学習用データセンターで行われている液体冷却システムとは？
コンピューターを長時間動かす上で問題になるのが排熱で、空気や冷却液を使ってチップを冷やすのが一般的です。Googleが運営する巨大なデータセンターでは大規模な液体冷却システムが採用されており、2025年8月24日～26日にカリフォルニアで開催された「Hot Chips 2025」でGoogleがその液体冷却システムについて解説。その講演の内容をハードウェア関連ニュースサイトのChips and Cheeseがまとめています。
Google's Liquid Cooling at Hot Chips 2025 - by Chester Lam
https://chipsandcheese.com/p/googles-liquid-cooling-at-hot-chips
近年、最新チップの消費電力増加とそれに伴う発熱の増加に伴い、データセンターにおける液冷の役割はますます重要になっており、特にAIの機械学習に用いるデータセンターでは膨大な電力消費と十全な冷却システムが求められます。Googleによると、水の熱伝導率は空気の約4000倍で、液冷システムはAIブームに伴う冷却需要に対処する魅力的なソリューションだとのこと。
Googleは、液冷システムはいくつかの実験と反復を経て、2018年に形になったと述べています。今使われている液冷システムはデータセンター規模を想定して設計されており、冷却液の循環パイプはTPUサーバー内に収められるのではなく、ラック全体に広がっているそうです。さらに、冷却液の循環を含めた冷却システム全体の制御はAIによって最適化されており、冷却効率が最大限になるように工夫されています。
・関連記事
Geminiは1回ごとに「テレビを9秒みるくらいの電力」と「5滴の水」を消費する - GIGAZINE
イギリス政府が「データセンター冷却のために大量の水が必要なので古いメールや写真を削除して」と呼びかけ - GIGAZINE
Microsoftが海底データセンター運用プロジェクト「Project Natick」をひっそりと終了していたことが明らかに - GIGAZINE
煮えたぎる液体にサーバーを沈めて冷却するMicrosoftのデータセンター - GIGAZINE
データセンターの廃熱を利用して温水プールを温める試みが進行中、年間数百万円のコスト削減に - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, 無料メンバー, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article What is the liquid cooling system used i….