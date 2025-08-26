2025年08月26日 12時15分 ネットサービス

GoogleのNotebookLMで音声付き動画にまとめてくれる「ビデオ概要」機能が日本語を含む80言語を新たにサポートへ



GoogleがAI情報収集ツール「NotebookLM」で、ノートブックの内容を動画にまとめる「ビデオ概要」が日本語を含む80言語に対応することを発表しました。



Google’s NotebookLM updates Audio and Video Overviews

https://blog.google/technology/google-labs/notebook-lm-audio-video-overviews-more-languages-longer-content/



NotebookLMの使い方は以下の記事を読むとよくわかります。



ダラダラ長いYouTube動画をGoogleの無料AIノート「NotebookLM」でサクッと要約して短時間で理解可能にする方法＆「ながら聞き」できる音声ポッドキャストの生成方法 - GIGAZINE





ビデオ概要は2025年7月に登場した機能で、ノートブックの内容をまとめた動画を生成してくれます。



たとえば以下は、総務省文化庁著作権課が公開している「(PDFファイル)AIと著作権」と「(PDFファイル)AI利活用ガイドライン～AI利活用のためのプラクティカルリファレンス～」をNotebookLMに読み込ませたところ。中央の「チャット」欄には読み込ませた文書の概要が記されています。





右上にある「設定」から「出力言語」を選択。





「日本語」を選択して「保存」をクリックします。





右カラムの「Studio」から「動画解説」をクリック。





すると、動画が生成されます。





生成された動画はこんな感じ。ただし、日本語への対応は記事作成時点ではまだで、動画の内容はすべて英語で生成されています。





なお、80言語対応は「今週中」とのことで、2025年8月内には実装される模様です。



GREAT NEWS for our multilingual users! Rolling out this week:



1) Video Overviews in all 80 supported languages

2) Short & Default length controls for non-English audio overviews– so you should start seeing longer AOs!



Because great ideas shouldn't get lost in translation ???? pic.twitter.com/gtCTrEMrTw — NotebookLM (@NotebookLM) August 25, 2025