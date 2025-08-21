2025年08月21日 21時00分 レビュー

存在しない漫画の大喜利風1コマをカンタンに作って共有できる「セリフ改変ジェネレーター」



ありそうで存在しない漫画の1コマを投稿しているXアカウント「存在しない漫画の1コマbot」が、誰でもセリフを改変して存在しない漫画の1コマを作成できる「セリフ改変ジェネレーター」を公開しました。画像を選んでテキストを入力するだけで漫画の1コマ大喜利を作成することができます。



存在しない漫画の１コマ セリフ改変ジェネレーター

https://norealkoma.web.fc2.com/







実際にセリフ改変画像を作成するには、まず上部の画像からベースとなる1コマを選択。





記事作成時点で選択できるコマは以下の7種類です。赤枠で囲っているのが改変できるセリフ。作者によると徐々に増やしていく予定のほか、過去に「存在しない漫画の1コマbot」で投稿されたものから「このコマのこの部分を改変できるようにしてほしい」と希望があればリクエストしてほしいとのこと。





フォントは「ゴシック」「丸ゴ(丸ゴシック)風」「明朝」の3種類から選択。どれを選んでも、セリフ改変部分が他の文字から浮くようになっていますが、コラ画像だと一目で分かるようにあえてフォントを変えているそうです。





テキスト部分を書き換えたら、ジェネレータ内のセリフも変わりました。今回選んだ画像の場合、「こうなったらフォロワーさんに訊いちゃうもんね」「えーっと…『オススメの○○教えてください』…っと」は固定で、「○○」の部分を自由に入力してセリフの改変ができるというわけ。





セリフを変更したら「書き出し」をクリック。





ジェネレータの下に、セリフ改変画像が表示されました。





PCなら右クリック、スマートフォンなら画像を長押しして、「名前を付けて画像を保存」から保存すればOK。





Xでセリフ改変ジェネレーターのURLを検索すると、他の人が作成した存在しない漫画の1コマを見ることができます。

