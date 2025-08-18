Wikipediaで335言語版にまたがり作成されていた記事はWikipedia史上最大の自己宣伝だった可能性が大
オンライン百科事典・Wikipediaには2025年8月時点で英語、日本語をはじめとして343のアクティブな言語版があります。多くの言語にわたって作成されている記事は国家についてのものが中心で、たとえば「日本」は324言語、「アメリカ合衆国」は327言語、「トルコ」は332言語で記事になっています。それらを上回る、335言語で作成された記事がかつて存在したのですが、なんと記事の大半を1人のユーザーが行っていたという、「Wikipedia史上最大規模の自己宣伝活動だった」可能性が指摘されています。
問題の記事は、有名とはいえないアーティスト「デビッド・ウッダード(David Woodard)」という人物に関するものです。記事作成時点では英語版、日本語版、中国語版など19言語の記事が存在します。
しかし、2025年6月26日時点ではさまざまな国や「Wikipedia」よりも多い335言語で記事が存在し、「最も多くの言語版があるWikipediaの記事」となっていました。
WikipediaユーザーのGrnrchst氏はこの不思議な記事に興味を持って調査を行い、その結果をWikipediaのオンライン新聞・The Signpostで報告しました。
