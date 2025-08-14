2025年08月14日 14時01分 ハードウェア

スマートウォッチの先駆者Pebbleの生みの親が新型ウォッチ「Pebble Time 2」の最終デザインを公開



PebbleOSを搭載したスマートウォッチ「Pebble Time 2」の最終デザインを、Pebble創業者のエリック・ミギコフスキー氏が公開しました。



Pebble Time 2* Design Reveal

https://ericmigi.com/blog/pebble-time-2-design-reveal



Pebble Time 2 Design Reveal! - YouTube





Here’s a look at the final Pebble Time 2 design | The Verge

https://www.theverge.com/news/758592/pebble-time-2-final-design-wearables-smartwatches



「Pebble」はApple Watchよりも早い2008年に開発が始まったスマートウォッチですが、事業展開に失敗。しかし、紆余曲折を経て2025年にミギコフスキー氏の手で復活が発表されました。



スマートウォッチの先駆者「Pebble」が創業者の手によって復活、早速2つのモデルの発売が告知される - GIGAZINE





当初、ミギコフスキー氏は復活にあたって発売するモデルを「Core 2 Duo」と「Core Time 2」を発表していましたが、Pebbleの商標を取り戻せたということで、それぞれ「Pebble 2 Duo」と「Pebble Time 2」の名称に改められています。



今回新たに発表されたのは、この「Pebble Time 2」の最終デザインです。2025年3月に先行デザインを発表して以降、工業デザインをかなり微調整して改善を行ったとのことです。



4色での展開が予定されています。





「Pebble 2 Duo」と「Pebble Time 2」はすでに予約注文を受け付けていますが、今回の最終デザイン発表を受けて「Pebble 2 Duoを予約していたけれどPebble Time 2のほうが欲しい」という人のために、2025年9月に注文を切り替えるかどうかをたずねるアンケートを実施予定だとのこと。切り替えを行う場合、ウェイトリストの順番は同じまま予約内容を変更してくれるとのことなので、Pebble 2 Duoの予約をキャンセルせずに待つよう呼びかけが行われています。

