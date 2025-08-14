2025年08月14日 18時18分 試食

「ピザポテト タバスコソース風味」は「ピザポテトにタバスコをかけたらこうなる」というドンピシャの味



人気スナック菓子のピザポテトにピザのお供として広く親しまれているタバスコを合わせた「ピザポテト タバスコソース風味」が2025年8月18日(月)に登場します。いつものピザポテトに爽やかな酸味とピリッとした刺激を加えた味に仕上がっているとのこと。現物が一足先にGIGAZINE編集部に届いたので、実際に食べてどんな味がするのか確かめてみました。



カルビー史上初 ピザの相方「TABASCO®ソース」とのコラボレーション！ さわやかな酸味とピリッとした辛みが効いた『ピザポテト タバスコ®ソース風味』 | カルビー株式会社のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001630.000030525.html



ピザポテト タバスコソース風味｜商品情報｜カルビー

https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20250703140641



「ピザポテト タバスコソース風味」が赤色の化粧箱に入った状態で編集部に届きました。





箱を開けると「ピザポテト タバスコソース風味」やタバスコの小瓶が入っていました。





「ピザポテト タバスコソース風味」のパッケージはこんな感じ。タバスコのロゴや写真がプリントされています。





原材料を見ると、じゃがいもやチーズ味フレークのほかに、赤唐辛子、ペッパーソースパウダーなどが入っていることが分かります。





カロリーは1袋当たり331kcal。





袋の中身を全部出してみました。





ピザにタバスコをかけたときのように、一部分が赤色に染まっています。





食べてみると、ピザポテトのチーズ風味に酸味や辛みが追加された味です。辛さはチーズのまろやかさに覆われていて、辛い食べ物が苦手な人でも楽しめそうな具合。ピザポテトには最初からトマトの酸味があるわけですが、そこにタバスコの酸味が加わって爽やかさが倍増しています。例えるなら「ピザにタバスコをひと振りかけた味」といった感じで、タバスコを大量にかけるのが好きな人にとっては物足りないかも。





今回はタバスコの小瓶が付いてきたので、「ピザポテト タバスコソース風味」にかけてみます。





たくさんかけると酸っぱさと辛さが増して「タバスコをたくさん振りかけたピザの味」になりました。別の味になったわけではなく純粋に酸味と辛味が増加した感じなので、もとからタバスコの再現度が高かったことが分かります。





「ピザポテト タバスコソース風味」は2025年8月18日から全国のコンビニエンスストアで販売予定で、価格はオープン価格です。

