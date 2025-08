2025年08月05日 11時50分 ネットサービス

Spotifyが有料サブスク・Premiumプランの値上げを発表



音楽ストリーミングサービスのSpotifyには、有料サブスクリプションサービスのPremiumプランが存在します。このPremiumプランを世界各国で値上げするとSpotifyが発表しました。



Upcoming Changes to Spotify Premium Subscriptions — Spotify

https://newsroom.spotify.com/2025-08-04/upcoming-changes-to-spotify-premium-subscriptions/





Spotify is raising Premium prices outside the US | The Verge

https://www.theverge.com/news/718038/spotify-premium-subscription-price-increase-outside-us



Spotify to raise premium subscription price in select markets from September | Reuters

https://www.reuters.com/business/spotify-raise-premium-subscription-price-select-markets-september-2025-08-04/



現地時間の2025年8月4日、SpotifyはPremiumプランの値上げを発表しました。Spotifyは「すべてのユーザーに世界最高水準のパーソナライズされた体験を提供することに尽力しています。製品と機能の革新を継続し、ユーザーに最高の体験を提供するために、価格を随時変更しています」と、値上げの理由を説明しています。





Premiumプランの値上げは、今後1カ月以内に南アジア、中東、アフリカ、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域の複数の市場で実施するとのこと。SpotifyはPremiumプランユーザーに対して、今回の変更がどのような影響を与えるか説明するメールを送信すると説明しています。



値上げ説明メールの事例が以下で、国・地域は不明ですが、Premiumプランの価格が月額10.99ユーロ(約1870円)から11.99ユーロ(約2040円)に値上げされています。





Spotifyは値上げが実施される国の詳細は明かしていませんが、テクノロジーメディアのThe Vergeがインターネットアーカイブを利用してヨーロッパ各国でのPremiumプランの価格をチェックしたところ、スペイン、イタリア、ポルトガルではすでに1ユーロ(約170円)値上げされていたそうです。また、過去数カ月以内に値上げが実施されたフランス、ベルギー、ルクセンブルク、オランダといった国では追加の値上げは行われない模様です。



なお、Spotifyは2025年7月29日に四半期決済を報告しており、同社の有料会員数(Premiumプランの加入者数)の増加は好調だったにもかかわらず、利益の見通しはアナリストの予想を下回ったため、株価が11.5%下落し、時価総額は160億ドル(約2兆3500億円)減少しました。しかし、今回のPremiumプランの値上げ発表で、Spotifyの株価は8%上昇したとロイターは報じています。



決算説明会において、Spotifyはなぜもっと頻繁に値上げを実施しないのか問われたダニエル・エクCEOは、「短期的な収益増加よりも長期的な会員維持を優先している」と説明しました。



また、Appleに対して「アプリ外での課金に手数料を課す行為」を禁じる判決が下された影響で、「(アメリカにおいて)非常に前向きな有料会員の増加」につながったとエクCEOは説明しています。



