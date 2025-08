Cloudflareが「Perplexityがステルス戦術を使ってクロール禁止命令を無視している」と非難

AI検索エンジンとして知られるPerplexityが、ウェブサイト運営者の意向に反する形で、正体を隠したステルス性のクローラーを用いて情報を収集していたと、Cloudflareが報告しました。Perplexityは申告済みのユーザーエージェント(識別情報)によるアクセスがブロックされると、別の未申告のユーザーエージェントに切り替えて、ウェブサイトのクロール拒否指示を回避しようと試みていました。 Perplexity is using stealth, undeclared crawlers to evade website no-crawl directives https://blog.cloudflare.com/perplexity-is-using-stealth-undeclared-crawlers-to-evade-website-no-crawl-directives/ この調査は、robots.txtファイルやファイアウォールでPerplexityのアクセスを明確に拒否していたにもかかわらず、コンテンツにアクセスされ続けているというウェブサイト運営者からの苦情を受けて開始されました。 Cloudflareの調査チームは、外部から発見不可能な新しいドメインを複数作成し、「User-agent: *」と「Disallow: /」という記述で全てのボットによるアクセスを拒否するrobots.txtファイルを設置しました。

2025年08月05日 11時31分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

