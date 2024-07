Cloudflareが学習用データを収集するAIボットを一括でブロックする機能をリリース

生成AIの人気により、モデルのトレーニングや推論に使用されるコンテンツの需要が急増しており、一部のAI企業はウェブスクレイピング用のボットでデータを収集しています。コンテンツデリバリネットワーク(CDN)のCloudflareが、AI学習用に ウェブスクレイピング を行うボットを一括でブロックする機能を導入したと発表しました。 Declare your AIndependence: block AI bots, scrapers and crawlers with a single click https://blog.cloudflare.com/declaring-your-aindependence-block-ai-bots-scrapers-and-crawlers-with-a-single-click

2024年07月05日 10時42分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

