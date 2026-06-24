2026年06月24日 15時00分 AI

AIにコンテンツのスクレイピングを許可するかどうかをクリエイターが簡単に制御できる機能をCloudflareが提供開始



AIが学習や回答に使用するデータをインターネット上からかき集めるAIクローラーは、AI開発者にとっては有用なものですが、一部のクリエイターはAIによるコンテンツの無断使用を問題視しています。そんな中、ウェブサイトやアプリといったコンテンツの配信を高速化・最適化するCloudflareが、ニュースレター配信サービスのbeehiivと提携して、クリエイターが簡単にAIクローラーを制御できる機能を提供すると発表しました。



Cloudflare, Inc. - Cloudflare and beehiiv Introduce AI Crawl Controls to Help Independent Publishers Navigate the AI Era

https://cloudflare.net/news/news-details/2026/Cloudflare-and-beehiiv-Introduce-AI-Crawl-Controls-to-Help-Independent-Publishers-Navigate-the-AI-Era/default.aspx



Beehiiv adds Cloudflare AI Crawl Control so writers can block or allow bots - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2026/06/23/beehiiv-adds-cloudflare-ai-crawl-control-writers-can-block-allow-bots/



近年はAIシステムがウェブトラフィックの大部分を占めるといわれており、その割合はますます増加しています。一部のクリエイターはAIによるコンテンツの使用を止めたいと思っていますが、これにはrobots.txtファイルの編集やファイアウォールルールの作成など、個人でやるには大変な作業が必要です。



そこでCloudflareはbeehiivと提携し、高度なAIクローラー制御機能をbeehiivのニュースレター配信ダッシュボードに直接統合しました。これにより、クリエイターはCloudflareの高度なAIクローラー制御システムをダッシュボードから簡単に利用し、AIモデルが自分のコンテンツをどのように使用するのかを設定可能となります。





クリエイターは、AI検索エンジンやAIエージェントがコンテンツを自由にクロールし、より広範囲に内容を届けられるようにする「最大限の発見性」を選択するか、AIによるスクレイピングをブロックし、将来の収益化やライセンス供与の機会に備えられる「コンテンツ保護」を選択できるとのこと。



Cloudflareは、「AIモデルが進化し、新たな検索・発見方法を提供するようになるにつれ、独立系クリエイターはコンテンツへのアクセス方法を理解し、管理するための柔軟な方法を模索しています。この統合により、beehiivユーザーは2つの明確な選択肢からデジタルフットプリントを管理できるようになり、プロセスが簡素化されます」と述べています。





今回の提携でbeehiivユーザーが使用可能になる機能は以下の通り。



・パーソナライズされた分析機能

クリエイターはCloudflare APIを利用したダッシュボードを通じて、「どのAIクローラーがコンテンツにアクセスしようと試みているのか」「どのAIクローラーをブロックしているのか」「AIクローラーがニュースレターにもたらしているリファラルトラフィック」などを確認できます。



・ワンクリックで権限切り替え

クリエイターやパブリッシャーのビジネス目標に応じて、特定のAIモデルをブロックまたは許可することができます。



・将来を見据えた権限管理

ウェブ上に新たなAIクローラーが登場するたびに制御対象が自動的にアップデートされ、コードを更新することなく、クリエイターが常に最新の権限を管理できるようになります。



Cloudflareのマシュー・プリンスCEOは、「Cloudflareは個人のブロガーから世界最大級のパブリッシャーに至るまで、コンテンツ制作者を保護してその活動を支援することに尽力しています。インターネットが進化する中でも私たちの取り組みは変わりません。それは、クリエイターが活躍するために必要なツールを確実に提供することです。beehiivとの今回の提携は、その使命に向けた当然の次のステップです。発見性を高めるための最適化を行う場合だろうと、将来の機会に向けて作品を保護する場合だろうと、AI時代を自らの力で切り開いていくための透明性と管理機能をニュースレター運営者に提供します」と述べました。



CloudflareのAIクローラー制御機能は、ベータ版としてすべてのbeehiivユーザーに提供されます。2026年6月23日から順次展開され、プラットフォームの標準ダッシュボード設定から利用可能になるとのことです。

