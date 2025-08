2025年08月05日 11時55分 ソフトウェア

ディズニーが「モアナと伝説の海」のドウェイン・ジョンソンのディープフェイクと「トロン:アレス」のAI生成兵士を中止、「悪評を招くリスクを冒すことはできなかった」として



「モアナと伝説の海」の実写版を制作中のディズニーが、主演俳優ドウェイン・ジョンソンの顔をAIで複製するという試みを中止したと伝えられました。



ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ディズニーは当初、主演のドウェイン・ジョンソンを同じ画面に2人映すというシーンでAIを使うことを予定していたとのこと。ドウェイン・ジョンソンのいとこでスタントマンのタノアイ・リードが演技し、AIによるディープフェイクでドウェイン・ジョンソンの顔を当てはめる予定でした。



ドウェイン・ジョンソンは計画を承認したとのことですが、ディズニーの弁護士たちが協議した結果、「AIが映画の一部を生成した場合、ディズニーは映画全ての所有権を主張できなくなるのではないか」との懸念が生じ、計画は中止されたとのことです。



加えて、2025年10月公開のディズニー映画「トロン:アレス」でもAI使用案が却下されたと伝えられています。





トロン:アレスはAI兵士が現実世界に進出するという内容の映画であったため、ディズニーの幹部たちが「キャラクターの1人にAIを組み込む」というアイデアをマーケティング戦略として提案したとのこと。流れとしては、脚本家が主人公の相棒となるキャラクターの設定を生成AIに入力し、その出力内容を映画に組み込むというものでした。ところが、脚本家や俳優を代表する組合との契約交渉が行われていたため、「悪評を招くリスクを冒すことはできなかった」として、この案は却下されたそうです。



映画俳優や脚本家は、むやみにAIが使われてしまうと自分たちの仕事がなくなるとしてたびたびストライキを実施し、AIには一定の規制が必要だと訴え続けています。こうした流れがある中でAIを使うことのリスクについて、ディズニーは考慮したものとみられます。



ウォール・ストリート・ジャーナルは「ディズニーは、映画制作プロセスにおけるAIの活用方法と、それに対する防御策を同時に模索している。経営陣は、AIによって予算を削減する未来を思い描いている一方で、法的な不確実性、ファンの反発といった現状に苦慮している。同社の初期段階の取り組みとしては、『フォートナイト』でプレイヤーがAI生成のダース・ベイダーとやりとりできるようにすることについての協議などがあるが、映画におけるAI活用に向けた取り組みの一部は、まだ成果が出ていない。ディズニーにとって、キャラクターとストーリーを守りつつ、同時に新しいAI技術も取り入れていくことが鍵となる」と述べました。



ディズニーの法務責任者であるオラシオ・グティエレス氏は「私たちは100年の歴史があり、次の100年も存在し続けるつもりです。AIは変革をもたらすでしょうが、無法地帯になる必要はありません」と話しました。