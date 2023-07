2023年07月27日 21時15分 ソフトウェア

およそ28兆円規模のゲーム業界がAIの登場によって大きく変革しようとしている



AIを導入することで作業の自動化によって労働を奪われた人間がいることは確実であり、AIの安易な導入に対して異を唱える声は多く存在します。しかし、世界中の企業が高騰する開発コストへの対策としてAIツールの導入を検討しており、特にゲーム開発企業で積極的にAIを導入しようとする動きが見られると報じられています。



How AI Is Changing $200 Billion Video Games Industry, Speeding Up New Titles - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-25/ai-is-rewriting-the-rules-of-200-billion-games-industry



How AI Impact is Revolutionizing the Video Gaming Industry – Cryptopolitan

https://www.cryptopolitan.com/how-ai-impact-game-industry/



アメリカ経済紙のBloombergによると、ある日本の大手ゲーム開発スタジオの責任者は、AIの登場によってプログラマーとデザイナーの半数が5年以内に不要になるという将来を見据えているとのこと。また、香港のゲーム開発スタジオであるGala Sportsは、AI以外の研究プロジェクトを一時停止し、AIを使った斬新なアイデアに最大7000ドル(約88万円)の報奨金を提示しています。



Gala Sportsは、画像生成AIのStable DiffusionとMidjourneyを利用して、リアルな頭部の3Dモデルをレンダリングするツールを構築しました。これまで外注で2週間と2万8000ドル(約400万円)がかかっていた作業が、わずか半日かつもっと少ない費用で済むようになったとのこと。Gala Sportsの親会社であるGala Technology Holdingsのジア・シャオドンCEOはBloombergの取材に対し、「基本的に私たちは自分たちが排除されるのではないかと毎週感じています。過去3~4カ月においてAIがゲーム業界に与えた影響は、過去30~40年にわたる変化と同じくらい劇的なものになる可能性があります」と述べました。





例えば、ゲーム開発においてAIの活躍を期待できるのが、ゲームに必要なグラフィックの作成です。日本のAIスタートアップであるPreferred Networksが提供する「Crypko」はAIでアニメ風のキャラクターを生成するサービスで、これまで1つのキャラクターを作成するのに720ドル(約10万円)はかかっていたところが、AIの利用によって月額4980円+1枚当たり980円のライセンスで作成できるようになりました。



また、文章の生成も近年のジェネレーティブAIが得意とするところです。「日本初のゲームAI専門会社」をうたうモリカトロンは、コンテンツすべてをAIが生成するマーダーミステリー「レッドラム」を発表しています。



このレッドラムは、Stable DiffusionとChatGPTを利用して、プレイヤーの設定によってAIがストーリーを自動で生成し、事件の内容に応じて世界観や証拠品、人物像などのコンテンツが毎回変化するとのこと。モリカトロンの創設者で代表取締役でもある森川幸人氏は「レッドラムは、AIの力なしでは開発不可能なゲームです。レッドラムでは無数の画像とテキストのアセットが必要になるからです」と述べています。





スマートフォン向けゲーム「Fate/Grand Order」の元プロデューサーで、ゲーム開発企業・ファーレンハイト213を設立した塩川洋介氏はゲームのオブジェクトや背景を作成するためにAIを導入しようと考え、その準備段階として以下のティザートレーラーで生成AIを使ったそうです。塩川氏は「ゲームの価値を決めるのは予算ではなく、創造性の問題に間もなくなるでしょう」とコメントしています。



【公式】『つるぎ姫』ティザートレーラー - YouTube





一方で、こうしたAIによる自動化のマイナス面は、雇用機会の喪失です。ゲーム開発の世界で急速にAIの導入が進んでいることについて、声優の姫野つばさ氏は「新しい技術によって、若者がビジネスを始めることがもっと難しくなるでしょう。AIは純粋な脅威です」と述べています。絵や文章だけではなく声や姿を再現するAI技術もすでに登場しており、人間にしかできないと思われていた「演技」にもAIが進出しつつあります。ハリウッドでは俳優や脚本家の労働組合がAI規制を訴えてストライキを起こし、話題となりました。



ハリウッドの俳優や脚本家が「仕事を奪うようなAIの規制」を求めてストライキを起こす - GIGAZINE





IT系ニュースサイトのCryptopolitanは、「AIへの急速な進歩は諸刃の剣であり、ゲーム業界に革命をもたらすと約束されている一方で、現在の雇用シナリオを破壊する恐れもあります。業界は、この綱渡りの中でどれだけうまくバランスを取れるかを見守っています」と述べました。