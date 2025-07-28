「秘密の宮園」第8話後編(最終話)を無料メンバー向けに先行公開！涙の別れから時はたち、後悔を拭うための選択は……？
家族も友達もいなくて孤独だった少女・花音(かのん)が、アンドロイドと名乗る少女・凛音(りおん)に求婚されて始まるマンガ「秘密の宮園」の第8話後編を7月30日ごろ更新予定です。一般公開に先駆けて、GIGAZINEの「無料メンバー」向けに一足早く全ページ公開しますので、ぜひ無料メンバー登録してマンガを一足早く楽しんでください。
第1話は以下から無料で一気に読むことができます。
第1話「孤独と美少女とアンドロイド」を読む！
https://gigazine.net/comic_viewer/himitsu-no-miyazono-01
第8話前編「star crossed」/第8話後編「A secret garden」は以下から読むことができます。第8話後編からは無料メンバー限定の先行公開です。
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in マンガ, 無料メンバー, Posted by log1e_dh
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