「作らせて！絵島さん」第12話を無料メンバー向けに先行公開！ただいちゃいちゃして過ごす最終回。
絵島が好きすぎてとにかくゲームを作ってしまう海堂と、海堂が好きなのに素直になれなさすぎる絵島がとにかくいちゃいちゃ攻防する「作らせて！絵島さん」の第12話を12月10日ごろ更新予定です。一般公開に先駆けて、GIGAZINEの「無料メンバー」向けに一足早く公開しますので、ぜひ無料メンバー登録してマンガを楽しんでください。
第1話は以下から。
第1話「恋愛ゲームを作らせて！」を読む！
最新話の先行公開は以下から読むことができます！
・関連記事
【無料マンガ】「作らせて！絵島さん」第1話「恋愛ゲームを作らせて！」憧れの人を主役に恋愛ゲームを作ったら…… - GIGAZINE
【無料マンガ】勇者で社畜の兼業ライフ デスマ1「兼業、はじめました！」 - GIGAZINE
【無料マンガ】秘密の宮園 第1話「孤独と美少女とアンドロイド」 - GIGAZINE
マンガ「ガス屋で～す！！」の単行本をリリースしました＆盛りだくさんの単行本オマケの詳細や表紙メイキングはこんな感じ - GIGAZINE
マンガ「あめあめふれふれうそやんで」単行本をリリースしました＆表紙メイキングはこんな感じ - GIGAZINE
マンガ「魔道書交換日記スピン」単行本をリリースしました＆単行本表紙イラストのメイキングはこんな感じ - GIGAZINE
マンガ「魔道書交換日記」単行本をリリースしました＆新作マンガ情報＆Adobe Indesignの苦節メイキング - GIGAZINE
マンガ「姫とゲーマー」の電子コミックスがリリース、本編や応援イラストに加えて設定資料も盛りだくさんのフルカラーコミック - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, マンガ, Posted by log1e_dh
You can read the machine translated English article Episode 12 of 'Let Me Make It! Ejima-san….