MacBookの感圧式トラックパッドを重量計として使えるアプリ「TrackWeight」

TrackWeightの開発には、 中村拓人 氏が開発したトラックパッドイベント監視ライブラリ「 OpenMultitouchSupport 」が活用されています。TrackWeightのソースコードは以下のリンク先で公開されています。 GitHub - KrishKrosh/TrackWeight: Use your Mac trackpad as a weighing scale https://github.com/KrishKrosh/TrackWeight

You can turn your Mac trackpad into a weighing scale pic.twitter.com/KxbHrVfag3

2025年07月26日 10時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

