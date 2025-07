人間に菌を意図的に感染させた実験でこれまで考えられていた薬剤投与量の「常識」が変わる発見が成し遂げられる

感染症予防に使われるペニシリンは、化膿レンサ球菌に対しては1950年代に決定された「黄金比」で投与することが習慣づけられています。ところが、あえて菌を人間に感染させるというユニークな実験で、投与量はもっと少なくても問題がないことが明らかになりました。 Establishing the lowest penicillin concentration to prevent pharyngitis due to Streptococcus pyogenes using a human challenge model (CHIPS): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial - The Lancet Microbe https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(24)00306-9/fulltext Deliberately infected participants lead to penicillin advance https://medicalxpress.com/news/2025-06-deliberately-infected-penicillin-advance.html

2025年07月26日 11時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

