2020年03月15日 09時00分 ソフトウェア

スマホ不要でGPSによる位置情報共有やメッセージの送受信が可能になるマイコン用オープンソースソフトウェア「Meshtastic」



登山やスキーといったアウトドア活動は、スマートフォンが圏外で使用できない場所で行われることもあります。そんなときに役立つGPSを用いた位置情報の共有やメッセージの送受信ができるデバイスを、30ドル(約3000円)程度のマイコンで実現するオープンソースのソフトウェア「Meshtastic」が登場しました。



What is Meshtastic? | Meshtastic

https://www.meshtastic.org/



Meshtastic: A Hiking, Skiing, GPS Mesh Communicator - Hackster.io

https://www.hackster.io/punkgeek/meshtastic-a-hiking-skiing-gps-mesh-communicator-84f999



GitHub - meshtastic/Meshtastic-esp32: Device code for the Meshtastic ski/hike/fly/Signal-chat GPS radio

https://github.com/meshtastic/Meshtastic-esp32



「Meshtastic」は無料のマイコン向けオープンソースソフトウェアで、スマートフォンなどで使用されるモバイル回線がなくても、GPSの無線通信技術を拡張して、数マイルの範囲で位置情報の共有やメッセージの送受信を可能にしたもの。アウトドアスポーツや迷子の子どもを探し出すのに活用できます。





以下がMeshtasticを実際に使用しているデモムービーです。



Meshtastic open-source GPS communicator - YouTube





3台のMeshtasticをインストールしたマイコンが用意されています。





他のマイコンの位置を矢印を使って表示したり……





事前に設定したメッセージを送信することも可能。





マイコンに接続したバッテリー残量なども確認することができます。





対応しているデバイスは「TTGO T-Beam」と「LoRa 32」で、どちらも30ドル(約3000円)以下で購入することが可能。



TTGO T Beam ESP32 433/868/915Mhz WiFi Wireless Bluetooth Module ESP 32 GPS NEO 6M SMA LORA 32 18650 Battery Holder With OLED|Circuits| | - AliExpress

https://www.aliexpress.com/item/4000119152086.html





WIFI LoRa 32 (V2) – Heltec Automation

https://heltec.org/project/wifi-lora-32/





また、BlueToothでスマートフォンとデバイスを接続すれば、Androidのアプリを用いて位置情報を共有するグループを作成したり、事前にメッセージを設定したりすることもできます。アプリは記事作成時点ではGitHub上にのみ公開されていますが、Google Play Storeで事前登録することもできます。



GitHub - meshtastic/Meshtastic-Android: Android companion application for the Meshtastic ski/hike/fly/Signal-chat GPS radio

https://github.com/meshtastic/Meshtastic-Android



Meshtastic - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geeksville.mesh





eshtasticは現在アルファ版であり、今後もバッテリー持続時間やAndroidアプリのUIを改善していくとコメントされています。