地域社会に属する多くの人々が一斉にトラウマを抱えてしまう「集団的トラウマ」とは？

悲惨な出来事を経験したり深い悲しみを覚えたりした人が、その後も長年にわたって 心的外傷(トラウマ) に苦しむケースがあることは広く知られています。一般に知られている個人的なトラウマと違い、地域社会に属する人々がまとめてトラウマを抱えてしまう「 集団的トラウマ 」について、 エディスコーワン大学 で自然災害への対応などを研究する エリン・スミス 准教授が解説しています。 Collective trauma is real, and could hamper Australian communities' bushfire recovery https://theconversation.com/collective-trauma-is-real-and-could-hamper-australian-communities-bushfire-recovery-131555 スミス氏が集団的トラウマという概念のルーツとして挙げるのは、「 自殺論 」を著したことで知られるフランスの社会学者 エミール・デュルケーム の研究です。デュルケームは人々が持つ規範・価値観・儀式が社会秩序の基盤であることを指摘し、これらの要素が打撃を受けた社会が回復する上で重要になるという意見を打ち出しました。 集団的トラウマは、予期せぬできごとがコミュニティのつながりを深く傷つけた時に起こります。たとえば1972年にアメリカ・ウェストバージニア州で発生した バッファロー・クリーク洪水 では、炭鉱住民の集落が洪水によって激しく損壊し、実に100人を超える人々が亡くなりました。社会学者の カイ・T・エリクソン 氏は洪水の翌年にこの地域を訪れ、「コミュニティ全体が恒久的なショック状態に陥っている状態」、つまり集団的トラウマの存在を発見しました。 激しい洪水は単に人命を奪い、社会インフラなどを破壊しただけでなく、コミュニティの関係性や長年にわたって繰り返されてきた生活のルーチンも破壊しました。洪水によって社会的なつながりが失われたことで、被害のあった地域に住む人々は集団的トラウマを発症してしまったとスミス氏は指摘しています。

2020年03月15日 12時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

