「アニメ・ゲームとも成長市場、ただし常に人材不足」とサイバーコネクトツー松山社長らが「おもちゃ函」で語る

・関連記事

ゲーム会社としてオリジナル作品のパブリッシングや作品のドラマ化も進めるサイバーコネクトツー・松山洋社長にインタビュー - GIGAZINE



サイバーコネクトツーの国内第3の新拠点・大阪スタジオを見せてもらった - GIGAZINE



電子書籍配信サイトのランキング1位を獲得した作品はどう生み出されたのかを編集とマンガ家が明かす - GIGAZINE



個性派アニメーター・大平晋也が過去の仕事を語ったマチ★アソビトークイベントレポート、アニメーターが個性を出すには設定やシナリオを無視することも必要 - GIGAZINE



ゲーム開発者が一堂に会してぶっちゃけトークを展開する「ゲームクリエイタートークライブ」 - GIGAZINE



「好きなものを描いていたらいつの間にかアニメ監督になっていた」など衝撃の制作秘話が語られた「メカウデ -MECHANICAL ARMS-」初上映会&トークショー - GIGAZINE



2025年07月13日 21時50分00秒 in 取材, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article 'Both anime and games are growing market….