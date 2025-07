令和の『ハイスクール・オーラバスター』新コミカライズ誕生秘話を漫画家・佐々木柚奈が「おもちゃ函」で語る

なお、今回のステージはトーク&ライブということで、佐々木さんのトークの合間に札幌でアニソンシンガーとして活躍する 橘美羽 さんが『オーラバ』ドラマCDシリーズ主題歌「Crimson of Butterfly」や1999年リリースのOVA版のOP主題歌「Birth of light」などを歌い、盛り上げました。

・関連記事

「おもちゃ函」プレイベント開幕、「挑メ!函館再文明開化」を掲げる函館のポップカルチャー総合イベントがスタート - GIGAZINE



函館グルメを巡ってオリジナルポストカードがもらえる「おもちゃ函」グルメアートカードラリーに参加してみた - GIGAZINE



『遠井さんは青春したい!』劇場版主題歌に合わせて「遠井さんダンス」をみんなで踊った「おもちゃ函」コラボダンスイベント - GIGAZINE



アニメ『GATE Season2』に向けて海上自衛隊函館基地隊司令もやってきた「おもちゃ函」柳内たくみスペシャルトークショー - GIGAZINE



「アニメ・ゲームとも成長市場、ただし常に人材不足」とサイバーコネクトツー松山社長らが「おもちゃ函」で語る - GIGAZINE



2025年07月14日 00時59分00秒 in 取材, マンガ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Manga artist Yuuna Sasaki talks about th….