核廃棄物を資源として活用し使用済み燃料を転換する新たな技術の研究がアメリカで進んでいる

アメリカには約9万トンの 放射性廃棄物 が残存しており、長い間負担となってきましたが、研究者らはこれを資源として再利用するための取り組みを行っています。ドナルド・トランプ政権による核燃料サイクル指令などの後押しを受け、これまで経済的な面で実現が困難だった核廃棄物の活用が現実的になっているようです。 Nuclear Waste Reprocessing Gains Momentum in the U.S. - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/nuclear-waste-reprocessing-transmutation

2025年07月10日 19時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Research is underway in the United State….