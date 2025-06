カーリングで起きた技術チート「ブルームゲート事件」とは？

Curling's only scandal: How 'Broomgate' changed the game forever | CBC Sports https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/curling/broomgate-curling-scandal-1.7354882 ブルームゲート は2015年~2016年のカーリングシーズンで発生したテクノロジー・ドーピングをめぐる論争で、カーリングに用いるブラシとストーンの前をこする「スイープ」の技術が向上しすぎたことにより、競技のあり方が大きく変化した問題を指します。 カーリングはストーンを氷上で滑らせ(ショット)、ストーンの進行方向をブラシでスイープすることで摩擦を減らしてより遠くに、よりまっすぐな軌道で進むように調整するスポーツです。しかし、2015年に登場した合成素材を使ったブラシは、従来のナイロン製のブラシと比べて表面の素材や構造が微細であり、摩擦の影響が極端に大きくなったため、氷の表面を磨くだけではなく物理的に削ることを可能としていました。

・関連記事

「カーリングのストーンはなぜ曲がるのか?」という何百年も続いた謎を研究者らが解明 - GIGAZINE



「ドーピングやり放題のオリンピック」に専門家が反対するのはなぜか? - GIGAZINE



アスリートはバレにくい不正行為として「遺伝子ドーピング」を行うようになるかもしれない - GIGAZINE



AIはアスリートの「ケガ防止」や「パフォーマンス向上」にどうやって役立てられているのか? - GIGAZINE



素人でもビリヤードで正確なショットを繰り出せる「コンピューター制御の自動式キュー」を開発した猛者が登場 - GIGAZINE



卓球台の売上げからテクノロジー業界の盛衰がわかる - GIGAZINE

2025年06月28日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article What was the 'Bloomgate Scandal' involvi….