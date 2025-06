深海の「メタン」を栄養源にする細菌を体に住まわせてエサとして食べる新種のウミグモが発見される

アメリカの東太平洋沿岸で発見された新種の ウミグモ 3種が、温室効果ガスとして知られる メタン を栄養源にする細菌を自分の体に住まわせる代わりに、これらの微生物をエサとして食べていることが報告されました。 Methane-powered sea spiders: Diverse, epibiotic methanotrophs serve as a source of nutrition for deep-sea methane seep Sericosura | PNAS https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2501422122

2025年06月24日 21時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1h_ik

