無事に完成した万博のインドパビリオンで非常にハイレベルなインド料理を食べてきた

・関連記事

「大阪・関西万博」に行ってきたレポート記事まとめ - GIGAZINE



大阪・関西万博ではどんなフードを何円で食べられるのか見てきた、「たこ焼き8個で1250円」「焼きそば400円」「ポーランド料理4500円」「ベルギーワッフル400円」などなど - GIGAZINE



大阪・関西万博でマレーシアのご当地料理を食べてみた、日本では見かけない料理を食べる絶好のチャンス - GIGAZINE



マクブースやラクダのミルクなどアラブ首長国連邦の「エミラティ料理」を大阪・関西万博で食べてきた - GIGAZINE



大阪・関西万博にやってきた姫路名物「えきそば」は税込3850円でひと味やふた味どころでなく別格の味わいの「究極の神戸牛すき焼きえきそば」 - GIGAZINE



万博でオーストラリア産ラム肉のスペアリブ&ずっしり重たいミートパイを食べてみた、ご当地コーラもあるよ - GIGAZINE



大阪・関西万博オリジナルの「ペプシ ZERO PEACH」は濃厚もも風味でヘラルボニーのオリジナルラベルが万博にマッチ - GIGAZINE



大阪・関西万博の自動販売機は水が160円でコーラは200円でアクエリアスも200円 - GIGAZINE



2025年06月24日 20時37分00秒 in 取材, 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article I enjoyed some very high quality Indian ….