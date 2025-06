アメリカ軍の特殊爆弾「バンカーバスター」はイランの地下深くにある核関連施設をどんな仕組みで攻撃したのか？

・関連記事

イスラエルがイランの核関連施設を標的とした先制攻撃を実施し報復に備えて非常事態宣言を発令 - GIGAZINE



核爆弾が落とされた時に屋内にいる人はどこへ避難すればいいのか? - GIGAZINE



広島に投下された原爆によって形成された「ヒロシマ・ガラス」が太陽系の起源を明らかにする可能性 - GIGAZINE



アメリカ政府とも契約するイスラエルのスパイ企業が欧州のジャーナリストのスマホを盗み見ていたことが判明 - GIGAZINE



イスラエルからの攻撃が続くパレスチナの展示を大阪・関西万博で見てきた - GIGAZINE



2025年06月23日 12時16分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article How did the US military's special bo….