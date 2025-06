内輪でしかウケない「内輪ネタ」は脳の報酬系を活性化する

共通の知り合いやかつて一緒に経験した出来事をネタにした「内輪ネタ」は、他の人が聞いたらまるで面白みがないものの、当人たちにとっては何より笑えるもの。組織行動の心理学の専門家によると、内輪ネタは脳の報酬系を活性化し、社会的な安心感や帰属意識を引き起こす可能性があるそうです。 Why We Like Inside Jokes | Psychology Today https://www.psychologytoday.com/us/blog/possibilitizing/202505/why-we-like-inside-jokes

・関連記事

貧困とメンタルヘルスに関係あり、貧しいと認知は落ちる - GIGAZINE



たった1つの自分が経験した例から他の人にも適用できると思い込んで主語が巨大化し一般化してしまう「典型的な心の誤謬」 - GIGAZINE



「自然との触れ合いがメンタルヘルスを改善する」という研究に隠されたバイアスとは? - GIGAZINE



うつ病の人はユーモアセンスが人と異なり暗いユーモアを好む傾向がある - GIGAZINE



人間は道徳観念ではなく「他者への共感性」によって高度な文明を築き上げたという主張 - GIGAZINE

2025年06月14日 18時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article Inside jokes that only appeal to a small….