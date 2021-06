2021年06月05日 15時00分 サイエンス

なぜ免疫系のはたらきで体調が悪くなってしまうのか?



免疫系は生物の体が侵入してきた病原体と戦うために必要なシステムですが、免疫系が活発化すると発熱などの症状が引き起こされることがあるほか、時には正常な組織や細胞まで攻撃してしまう自己免疫疾患に至ることもあります。「一体なぜ、免疫系のはたらきで体調が悪くなってしまうのか?」という疑問について、ケンブリッジ大学の博士課程で人類の進化について研究するジョナサン・グッドマン氏が見解を述べています。



Immune response might be more about signalling to others that you need help and less about protecting your body

https://theconversation.com/immune-response-might-be-more-about-signalling-to-others-that-you-need-help-and-less-about-protecting-your-body-160133



グッドマン氏によると、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を含めた感染症研究の分野では、「なぜウイルスに感染した人が死亡するのか?」という点が盛んに議論されているとのこと。そもそも、ウイルスは他の生命体と同様に増殖して存在を維持することが目的であり、感染した対象を殺すことを目的とした存在ではないとグッドマン氏は指摘しています。





それにもかかわらずウイルスに感染した生物が死亡してしまう理由について、近年では「体の免疫系が病原体を排除する過程で主要な臓器を損傷させ、結果として死に至ってしまう」事例が度々報告されています。COVID-19でも、病原体と戦う細胞がサイトカインという物質を過剰に放出するサイトカイン放出症候群(サイトカインストーム)が重症化に関わっている可能性が示されており、医療従事者は患者の免疫反応を弱めるステロイド系抗炎症薬による治療を試みています。



人を守るために発達したはずの免疫系が人を殺すという事実は、一見すると進化のバグのように感じられます。しかし、グッドマン氏は免疫系の発達が進化のバグではなく、「動物のコミュニケーションと行動」に関係したものかもしれないと主張しています。



動物の心理や行動が健康を維持する方向に働く行動免疫システムの存在は以前から知られており、実際に「汚いもの、臭いものに触りたくないと感じる」「腐った食べ物を避ける」といった感情や行動は、病気から体を守る一種の免疫として機能します。また、病気であることが周囲から見てわかる場合、病気の個体を避ける動物がいることもわかっているそうです。



しかし、近年の理論的研究では、特に人間において「病気やケガで苦しんでいる人」に思いやりを示す傾向が明らかになっているとグッドマン氏は指摘。つまり、人が病気やケガで苦しんでいる状態が一種の「信号」として作用し、他の人からのケアを受ける可能性を高められるとのこと。グッドマン氏は、「おそらく人類の歴史上で、世話を受けられた人は自力で生き延びようとした人よりも良い結果を得られる傾向にありました」と述べ、免疫系が他者の助けを得るために体を攻撃している可能性を示唆しています。





また、体の免疫反応を利用するのは体の持ち主だけではなく、一部のウイルスや細菌は宿主のせきやくしゃみを誘発して別の個体に感染を広げようとします。一方、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)では一部の患者においてほとんど症状が起きず、結果として無症状のまま他者へと感染を広げる事例が見られるなど、免疫系と病気との相互作用はさまざまです。



グッドマン氏は、医師が特定の感染症と患者の免疫系の相互作用を予測できれば、その治療法をより適切に調整できると主張。「免疫を生物学的なものとしてだけでなく、より広範な信号システムとして見ることは、病原体との複雑な関係を効果的に理解する上で役立つ可能性があります」と述べました。