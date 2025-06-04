2025年6月4日のヘッドラインニュース
人気スマートフォン向けゲームの「学園アイドルマスター」が、プロテインブランドの「MY ROUTINE」とコラボレーションして、「花海咲季」と「花海佑芽」という2人のアイドルをモデルとしたプロテインおよびシェイカーを販売します。
【学マス】プロテインブランド「MY ROUTINE」からコラボレーションプロテインの発売が決定！「花海咲季」「花海佑芽」の2人のプロテインは6月11日(水)発売！ | 【公式】アイドルマスター ポータル（アイマス）
https://idolmaster-official.jp/news/01_15542
花海咲季コラボレーションプロテインはスーパースタミナドリンクならぬ「Super Support Darkchocolate風味」で、甘いチョコレートドリンクが苦手な人にもピッタリなほろ苦さと甘さが絶妙な味わいになっているとのこと。なお、コラボシェイカーは作中に登場する初星ホエイプロテインをイメージしたデザインです。
花海佑芽コラボレーションプロテインは「ギュッとオレンジ風味」で、しぼりたてオレンジのようなフルーティーでさわやかな甘さとすっきりとした味わいが特徴。1食30g当たりタンパク質が20.2g、クエン酸が900mg含まれます。
なお、どちらのプロテインも税込4320円で、数量限定で2025年6月11日発売予定です。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
お米、水を入れずに炊いてしまいました。— あーずかいのおしり (@A_ZkaisOSIRI) 2025年6月3日
3合分、無駄になりました。さようなら。 pic.twitter.com/NUxeKxkBRF
間違えて冷凍したネギは野菜室に戻しても駄目だった。凍結による細胞壁の破壊は不可逆...... pic.twitter.com/xfxof8LMYA— shiromin (@shirominimum) 2025年6月3日
カリカリをひっくり返してしまい、娘に叱られたら鼻先でかき集めてました。— 秋田犬『あやめ』 (@akita_sadaharu) 2025年6月3日
投げやりな態度は人の反抗期みたい🤣 pic.twitter.com/TI4a71Fhnq
Switch2がついに…!! pic.twitter.com/if6y3U22uC— まおと。 (@mao1014) 2025年6月3日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
イタリア・エトナ山が噴火、噴煙が高く噴き上がる - YouTube
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プライマリ・ケアの質の高さは予防医療に関連があることをPCPCM評価尺度で実証－インフルエンザワクチン接種率の全国調査で明らかに－ | YCU Research Portal
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クマノミは「猛暑がくると背が縮む」、前代未聞、初の科学的証拠 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
博士課程の失敗記を30個集めて、教訓を抽出した｜実用性
博士課程学生の学術界での成功に研究室の規模が影響 | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio
燃料を使わずトラクターミリ波ビームでロケットに推進力を与える実証実験に成功 －地球と地球外惑星からのロケット打ち上げに期待－ | テクノロジー・材料 - TSUKUBA JOURNAL
図書館施設の開館時間が短くなっている 東大の現状.9｜坂井修一 | 東京大学
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【更新】資格確認書「再発行1万円」を見直しへ 「マイナ保険証にすればいい話」との方針を一転させた、国の通知：東京新聞デジタル
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三菱UFJ 三井住友 みずほ ATM共同化に向け具体的な検討に入る | NHK | 金融
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都営バス 20代乗客を車内に置き去り 4月以降の置き去り3回目に | NHK | 東京都
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
図書館には一切通わなかった、裕福な家の清潔な格好した若者が永久に席を占領して勉強してて、すごく居心地が悪かったので… - Togetter [トゥギャッター]
NHK『あさイチ』地下アイドル特集、17歳がメン地下に大金を注ぎ込む”闇”を放送「アイドルではなく加害者」「推し活は身を削ってまでやることじゃない」 - Togetter [トゥギャッター]
東名高速で起きた不可解な事件、運転手を匿い逮捕された女が内縁の妻、姉弟の実母と発覚し何が起きているのか更に理解が追いつかない - Togetter [トゥギャッター]
最近の小学生は人それぞれの事情にガチで寛容というか他人の行動や持ち物を理由に仲間外れにしない感じがする、というお話 - Togetter [トゥギャッター]
信用貨幣について｜phykm
食育だけじゃない学校菜園 “エディブル・スクールヤード＝食べられる校庭”がもつ不思議な力 | NHK | WEB特集 | 教育
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
配達員アカウント不正作成疑い逮捕のウズベキスタン人 不起訴 東京地検 | NHK | 事件
AI「できました！」人間「（…本当に大丈夫か？）」 Devinと探る、AIコードセキュリティ虎の巻 - GMO Flatt Security Blog
日本電子書店連合が電子コミックの性的広告を配信停止したというニュースに喜びの声「JAROに言えばよかったのか」→加盟社以外による広告は現在も… - Togetter [トゥギャッター]
「自分で書いた」と証明するために論文を“最適化”する学生たち。AI検出ツールをめぐる混乱 | レバテックラボ（レバテックLAB）
SwiftUIにおけるWebViewの実装 - cockscomblog?
【特集】PC-9800シリーズ風の現代PCを作ってみよう！～5インチFDDは動くのかも試してみた - PC Watch
Meta（メタ） 原発から電力購入を発表 AI普及で電力需要高まる | NHK | IT・ネット
新年度の飲み会の自己紹介で、旅行が好きですと言ったら「どこ行ったことある？」って聞かれるので、ここに行きましたと見せると確実に引かれる pic.twitter.com/zMxNYhFlDg— ﾞﾞﾞﾞﾞ (@shishi_zibie) 2025年6月2日
シンプルな MCP サーバを作って動作を理解する
電子コミックの性的広告を配信停止、全年齢向けサイト…大手１１社の「電子書店連合」 : 読売新聞
AWSの世界シェア、ついに30%割れ 首位守れるか - 日本経済新聞
Stockmark-2-VL-100B：日本語に特化したドキュメント読解のためのChain-of-Thought視覚言語モデル - Stockmark Tech Blog
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
『ELDEN RING NIGHTREIGN』の世界累計出荷本数が350万本を突破いたしました。プレイいただいている皆さん、誠にありがとうございます。… pic.twitter.com/PTPZA9qcZ5— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 2025年6月3日
PS5®ソフトウェアカタログ「オールタイム・ベスト100」③アクションRPG／シミュレーションRPG編 – PlayStation.Blog 日本語
PS5®ソフトウェアカタログ「オールタイム・ベスト100」④アドベンチャー／ホラー編 – PlayStation.Blog 日本語
PS5®ソフトウェアカタログ「オールタイム・ベスト100」⑤シューティング／スポーツ／対戦格闘 etc.編 – PlayStation.Blog 日本語
ココロさがし／少年ジャンプ＋10周年漫画賞 - 柄本ともる | 少年ジャンプ＋
劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』6月20日より全国368館で再上映決定！舞台挨拶&全国同時生中継も実施！ | NEWS | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) 公式サイト
2025年6月3日
＼ #スト6 エレナアップデートに合わせて全体バトルバランス調整実施／— ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) 2025年6月4日
バトル変更リストを公開しました‼
本日18時にメンテナンス終了予定🛠
▼バトル変更リストはこちら（202506 Ver.）https://t.co/wwHvNQe794
プロ皆と話し合いたい— CR シュート (@Shuto_fgc) 2025年6月4日
一体ザンギに何が起きてるんだ…？
俺たちのスト6はどうなっちゃうんだ
1年戦争シャア生存RTAはぁい…よぉい…スタート… pic.twitter.com/KTgFKT0sga— 肉ネーム (@mn38ka) 2025年6月4日
『やることが多いララァ』#GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/SeLSIfQLNV— 緒方のらくがき (@mm_ogata_rkgk) 2025年6月3日
は？？？？？？？？ pic.twitter.com/FgVQ5WgMVT— かるけ (@sss016) 2025年6月4日
鳳凰院ララァ#ジークアクス #GQuuuuuuX pic.twitter.com/CyrPshUd2c— ゆうしゃめんま / Y. Menma (@obuchi314) 2025年6月3日
劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』本予告（60秒）｜8月29日（金）より全国公開 - YouTube
映画「この本を盗む者は」特報｜2026年劇場アニメーション化 - YouTube
『Call of Duty: Warzone & Black Ops 6』｜バレリーナトレーラー - YouTube
The Elder Scrolls Online - 「虫の教団の季節 パート1」ローンチトレーラー - YouTube
『SHINOBI 復讐の斬撃』戦闘システムの舞台裏 - YouTube
Fallout 76 - シーズン21: 『Gone Fission』 - YouTube
ディアブロ IV | 2周年アニバーサリー・トレーラー - YouTube
『ツーポイントミュージアム』Ver.2.0 アップデートトレーラー - YouTube
『SHINOBI 復讐の斬撃』コンバットトレーラー - YouTube
Nintendo Switch 2 のひみつ展 紹介映像 - YouTube
ライドウの心得：物語と登場人物｜『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』2025年6月19日発売 - YouTube
発売直前に Nintendo Switch 2 実機プレイ!!『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』公式放送 - YouTube
小学校の先生も言いそうな勝負事に勝つ鉄則は「敵が最も嫌がる事をやり続ける事」だった「それをやり過ぎたのがゲートボール」 - Togetter [トゥギャッター]
中村会長の近況についてのお知らせ – コミティア事務所Blog
劇場アニメ「この本を盗む者は」公式サイト
スタジオカラーって不動産投資とかで儲けてるからある程度採算を度外視したアニメ作りができるらしい「別事業で収入を安定させるのは最適解」 - Togetter [トゥギャッター]
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
性加害疑惑の園子温を“支持する監督ら”が制作した映画に衝撃…「二次加害」「不誠実」と言えるワケ | 女子SPA！
三笘薫、久保建英、佐野海舟、鈴木彩艶...欧州サッカーで今季活躍した日本人選手をランク付け | web Sportiva (スポルティーバ)
デンベレ、サラー、ヤマル...識者たちに聞く「今季ヨーロッパサッカーで最も活躍したのは誰か？」 | web Sportiva (スポルティーバ)
We are saddened by the passing of Japanese baseball legend Shigeo Nagashima.— MLB (@MLB) 2025年6月4日
In 17 seasons with the Yomiuri Giants from 1958-74, Nagashima hit .305 with 444 home runs and 1,522 RBI.
Nicknamed “Mr. Pro Baseball,” Nagashima was a teammate of the great Sadaharu Oh and helped lead… pic.twitter.com/IbFCt6FVaF
大谷翔平と面会翌日に発熱したミスター、一時医師も驚く回復ぶり…喪主の次女・三奈さん誕生日に逝く : 読売新聞
平日の夜にちょうどいい、90分くらいで観れるおすすめの映画教えてください→邦画・洋画別おすすめ作品まとめ - Togetter [トゥギャッター]
◆新商品（衣・食・住）
【予告】暑い夏にぴったりの爽やかな味わい！なか卯の夏の風物詩「すだちおろしうどん」発売！
福福彩菜 香港風牛肉の黒胡椒炒め味春雨 2025/6/30 新発売 | エースコック株式会社
『夏のつまみ種』期間限定発売！ 夏のおやつタイムにぴったりな爽やかな7種のおやつMIX | 亀田製菓株式会社
NB公式 - ニュースリリース - ニューバランス クラシックなABZORBテクノロジーを再構築した「ABZORB 2000」を発売 New Balance【公式通販】
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2025年6月3日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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in ヘッドライン, Posted by logu_ii
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