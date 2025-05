タカが道路の信号を利用して狩りをしていたことが判明

by Peter Miller テネシー大学の動物行動学者であるウラジーミル・ディネッツ氏が、北アメリカ原産の中型猛禽類である クーパーハイタカ (Accipiter cooperii)が都市部で越冬する際に、道路の信号や歩行者用の音響信号を利用して狩りを行っていた様子を観察したと報告しています。 Frontiers | Street smarts: a remarkable adaptation in a city-wintering raptor https://www.frontiersin.org/journals/ethology/articles/10.3389/fetho.2025.1539103/full Street smarts: how a hawk learned to use traffic signals to hunt more successfully https://www.frontiersin.org/news/2025/05/23/street-smarts-hawk-use-traffic-signals-hunting この観察は2021年11月から2022年3月の平日朝、計12時間にわたってアメリカ合衆国ニュージャージー州ウェストオレンジの特定の交差点で行われ、6回の攻撃試行が記録されました。 その結果、ディネッツ氏は、クーパーハイタカの幼鳥が、交差点の赤信号で停止する車の列を隠れ蓑として利用し、民家の前に集まるイエスズメやナゲキバトなどの小鳥の群れに接近して狩りを行っていたと報告しています。

2025年05月29日 07時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1i_yk

