日光を浴びることが免疫システムをブーストする可能性がある

Daylight can boost the immune system’s ability to fight infections – new study https://theconversation.com/daylight-can-boost-the-immune-systems-ability-to-fight-infections-new-study-257224 ほとんどの生物には、 概日リズム と呼ばれる約24時間周期で変動する生理現象が存在します。分子レベルでは、概日リズムは 時計遺伝子 と呼ばれる遺伝的にコード化されたタイムキーパーを介して調整されており、さまざまな細胞に時計遺伝子があることが知られています。 概日リズムは生物にとって非常に重要ですが、夜更かしをしたり交代勤務の仕事をしていたりすると概日リズムが乱れやすくなります。不規則な睡眠パターンや 社会的時差ぼけ は 免疫システムの弱体化と関連 していることがわかっているほか、交代勤務制による概日リズムの乱れが感染症を防ぐ能力に悪影響を及ぼすという 研究結果 もあります。 これらの結果は、「日光を定期的に浴びて概日リズムを維持することが健康な免疫システムをサポートする」という考えを支持しています。新たにホール氏らの研究チームは、概日リズムがどのようにして免疫系を制御しているのかを調べるために実験を行いました。

2025年05月27日 12時00分00秒

You can read the machine translated English article Sun exposure may boost your immune syste….