トランプ大統領がAppleを追加関税で脅したのはティム・クックCEOが中東訪問に同行しなかったからかもしれない



アメリカのドナルド・トランプ大統領は、2016年の第1期の任期中からAppleのティム・クックCEOと蜜月関係にありましたが、直近では、iPhoneの製造拠点をインドへ移す方針に反発を見せ、さらには「国外で製造されたiPhoneに対して25%の関税をかける」と脅しをかけています。こうした変化の原因について、「トランプ大統領による中東訪問への同行をクック氏が断ったから」という見方が浮上しています。



トランプ大統領は2025年5月13日から4日間かけて、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦(UAE)と中東3カ国を訪問しました。この旅には政権幹部でテスラやXのオーナーであるイーロン・マスク氏、NVIDIAのジェンスン・フアン氏、OpenAIのサム・アルトマン氏ら、多くの企業家が同行しました。





そして旅程の中、カタールの首都・ドーハで行われた記者会見で、トランプ大統領はAppleに対して、iPhoneのインドでの製造計画をやめるように要請する発言を行いました。



クック氏はこの中東訪問に同行するよう招待を受けていたのですが辞退しています。日刊紙のニューヨーク・タイムズは、旅程の中でクック氏の辞退をずっとトランプ大統領が引きずっていたと報じています。



クック氏とトランプ大統領は、2016年から2020年にかけてトランプ大統領が第1期政権を担当していたころから個人的な交友関係を深めた仲です。2025年4月に「トランプ関税」が発表されたのち、Apple製品が対象から除外されたのは、クック氏による働きかけがあったからだといわれています。



しかし、サプライチェーン多様化のため、iPhoneの製造拠点を中国からインドへ移すという方針が、アメリカ国内でiPhoneを製造できると主張するトランプ大統領と対立していました。



トランプ大統領はサウジアラビアの首都・リヤドで行われた記者会見でも、同行したジェンスン・フアン氏に「ティム・クックはここにいないが、君がいる」と、クック氏のことを意識した発言をしています。また、改めて「アメリカで販売するiPhoneは、アメリカで製造してほしい。Appleはそれができます」とも発言。帰国後には「iPhoneをアメリカで製造しないと25%の関税をかける」と圧力をかけています。Apple側は、この件についてコメントしていません。



