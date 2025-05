Appleが「CarPlay Ultra」を展開開始、ナビだけでなくスピードメーターから燃料計までAppleデザインにしてSiriでエアコン調整なども可能

Appleが CarPlay の次世代版である「 CarPlay Ultra 」を2025年5月15日(木)にリリースしました。CarPlay UltraではAppleがデザインしたスピードメーターやタコメータなどの計器類を表示できるほか、Siriを用いてエアコンやパフォーマンス設定などを操作できるようになっています。 CarPlay Ultra, the next generation of CarPlay, begins rolling out today - Apple https://www.apple.com/newsroom/2025/05/carplay-ultra-the-next-generation-of-carplay-begins-rolling-out-today/ CarPlayは車両とiPhoneを接続することで地図アプリを用いたナビ機能やミュージックアプリを使った音楽再生などを可能とするものです。例えば、以下の車両ではナビのディスプレイにCarPlayの画面を表示しています。

2025年05月16日 10時45分00秒 in モバイル, ソフトウェア, 乗り物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Apple has launched 'CarPlay Ultra,' and ….