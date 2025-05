2025年05月08日 13時28分 ゲーム

ASUSの携帯型ゲーム機「ROG Ally 2」がFCCのリストに登場、Xbox専用ボタン・AMDのCPU搭載モデルを引っ提げてComputex 2025にて正式発表予定か



ASUSの次世代携帯ゲーム機「ROG Ally 2」の存在が、アメリカ連邦通信委員会(FCC)のリストから明らかになりました。ROG Ally 2のモデルの1つは過去に「Kennan」と呼ばれていたXbox初の携帯型ゲーム機に当たる機種になるようです。



ASUS ROG Ally 2 gaming handhelds leaked: up to AMD Ryzen Z2 Extreme - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/asus-rog-ally-2-and-rog-ally-2-xbox-edition-gaming-handhelds-leaked



Asus ROG Ally 2 Diduga Segera Rilis di Indonesia, Dapat Sertifikat SDPPI Postel | Indonesia Blog

https://www.91mobiles.com/id/hub/asus-rog-ally-2-diduga-segera-rilis-di-indonesia-dapat-sertifikat-sdppi-postel/



Xbox handheld leak shows Project Kennan with ASUS ROG Ally 2 | Windows Central

https://www.windowscentral.com/gaming/pc-gaming/xboxs-project-kennan-pc-gaming-handheld-leaks-in-new-photos-alongside-the-rog-ally-2



FCCに加えインドネシアの認証局に登録された情報から明らかになったところによると、ASUSは「ROG Ally 2」を開発して各局の認証を取得しているとのこと。ROG Ally 2には「RC73X1」と「RC73YA」という2つのモデルがあり、前者はXbox準拠のブラックモデル、後者は通常のホワイトモデルであるとのことです。



ブラックモデルは本体左上にXbox専用のボタンがあるのが特徴です。





このモデルは、過去に「Kennan」と呼ばれていたXbox初の携帯型ゲーム機である可能性が高く、2025年5月19日に開催されるイベント「Microsoft Build」で正式発表されるものと予想されています。



Xboxブランドの携帯型ゲーム機「Project Kennan」はASUSが開発を担当するとの報道 - GIGAZINE





ホワイトモデルにはXbox専用のボタンはありませんが、ブラックモデルと形状は全く同じです。





ただしスペックが違い、ブラックモデルはAMDの8コア Ryzen Z2 Extremeプロセッサーと32GBメモリを搭載するのに対し、ホワイトモデルは4コア Aeirth Plusプロセッサーと16GBメモリを搭載する模様。なお、ブラックモデルは表記上は32GBですが、実際は2048MB×32の64GB構成になっているとのことです。





グリップはROG Allyに比べて大きくなっています。





天面にはmini HDMIポートのようなものや2つのUSB Type-Cポートがあるのがわかります。





ASUSはMicrosoftとは別に、2025年5月20日から開催されるComputex 2025でROG Ally 2を発表するのではないかと予想されています。