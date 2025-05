「デジタルデータのアーカイブに対する誤解」について熟練デジタルアーキビストが語る

・関連記事

合計11.4TBもある1980年代~2000年代の貴重なファイルアーカイブにすぐにアクセスできる「DiscMaster」 - GIGAZINE



膨大なアニメの原画や動画を後世に伝えるためにはどうやって保存すべき?「2Dアニメの素材アーカイブについて!」をTRIGGER取締役が語る - GIGAZINE



1万年後の世界に今の言語を伝えるための物理アーカイブ「ロゼッタ・ディスク」とは? - GIGAZINE



Twitchが配信アーカイブの保存期間を節約すべくダイジェストとアップロードを「合計100時間まで」に制限 - GIGAZINE



Internet Archiveは4年ごとにアメリカ政府のウェブサイトを丸ごと保存しており2024年から2025年にかけて500TB以上アーカイブ - GIGAZINE



1990年代後半から2000年代初頭の貴重な字幕放送を録画したVHSテープ約2000本分をアーカイブしてほしいとジャーナリストが助けを求める - GIGAZINE

2025年05月03日 20時00分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article A veteran digital archivist talks about ….