2024年7月26日のヘッドラインニュース

2024年9月20日(金)から劇場公開となる映画『トランスフォーマー/ONE』の本予告映像が公開されました。本作は「トランスフォーマーシリーズの“起源”が明かされる」とうたわれているように、トランスフォーマー史上最大の決戦と言われているサイバトロン星での戦いが描かれます。若き日のオプティマスプライムの声は『マイティ・ソー』のソー役や『マッドマックス:フュリオサ』ディメンタス役などで知られるクリス・ヘムズワース、メガトロンの声は『ゴジラ×コング 新たなる帝国』で地下空洞の調査に同行した陰謀論者バーニー役のブライアン・タイリー・ヘンリーが担当。



映画「トランスフォーマー/ONE」海外版本予告映像 - YouTube



©2024 PARAMOUNT ANIMATION. A DIVISION OF PARAMOUNT PICTURES HASBRO. TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. ©2024 HASBRO



日本語吹替版では、オプティマスプライムは中村悠一さん、メガトロンは木村昴さんが担当します。



映画「トランスフォーマー/ONE」日本語吹替版予告 オプティマスプライム役・中村悠一&メガトロン役・木村昴で最強の2人を熱演【2024年9月20日(金)日米同時公開】 - YouTube





心臓止まるかと思った pic.twitter.com/CCdA2MR7Lc — 下振れ王子 (@shitabure_ouji) 2024年7月24日









日焼けしたくない一心で肌露出ゼロにして、一家全員ぶんの貴重品と飲み物を入れるためのでかいドライバッグを背負って、磯遊びしてる夫氏と息子氏が流されたりしないように常に沖側にポジション取って1時間ばかり海に浮かんでたら、密漁者と間違われた件について。 — bao (@baobabustroll) 2024年7月25日







ジャパリバスケ - ニコニコ動画



ジャガーマン - ニコニコ動画



気づかないうちにアホガールOPがファフナーになる【蒼穹のアフォナー】 - ニコニコ動画



C4植物の光合成能力と環境適応力はC3植物よりも進化的に優れている――地球温暖化・気候変動に適応する植物の開発へ期待―― | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部



第二弾 貝殻パウダー謎水で野菜洗うな|うつみさとる|ホタテ貝殻焼成カルシウム|ニセ科学|悪徳商法 - Togetter [トゥギャッター]



機能性表示食品、「根拠」に社員の論文のケース 「紅麴」サプリも:朝日新聞デジタル



マウス体内の血液で触媒を作り、がんに運んで化学治療 | 理化学研究所



人機一体感を向上する自動変速機構 「Y-AMT」 を開発~クラッチ操作からの解放で、直感的かつ意のままに二輪車を操る楽しさを創出~ - ニュースリリース | ヤマハ発動機株式会社



【呉座Solo突発】歴史学者から見た「弥助問題」 - YouTube





日本人祖先の「3系統説」、従来の定説に修正迫る ゲノム解析で進化人類学は「人類、日本人の本質」を探究 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」



中国・三星堆遺跡、3千年前の青銅神樹をAI技術でデジタル再生 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News



ウクライナ軍総司令官「量ではなく質で戦う」英紙インタビュー | NHK | ウクライナ情勢



「36協定」結ばず時間外労働 函館バスと社長らに罰金20万円 [北海道]:朝日新聞デジタル



原発の新増設費、電気代上乗せ 電力会社支援案が浮上、反発必至 | 共同通信



最低賃金 全国平均の時給1054円に「社会全体の賃金底上げに」 | NHK | 厚生労働省



輸送力不足に「自動物流道路」実証事業 2027年度までに開始へ | NHK | 働き方改革



スト中の“業スー”道内7店舗営業再開 経営者と連絡とれず賃金確保のため自主的に 労組は刑事告訴も検討 HTB北海道ニュース



新型コロナ全国で増加 感染回数多いほど後遺症リスク増 「生活一変の危険」も



ロシアの兵器保管施設 ウクライナ軍の攻撃でほぼ全壊か | NHK | ウクライナ情勢



感染者急増で“11波”へ…新型コロナの新たな変異株「KP.3」 感染力強く、喉の痛みや発熱症状 一部の薬が不足も|FNNプライムオンライン



コンビニ越しの富士山を隠す幕 より丈夫な素材に張り替え 山梨 | NHK | 観光



イーロン・マスク氏の「子どもは死んだ」発言、断絶した娘が「全部うそ」と反論 - CNN.co.jp



【速報】宜野湾市の松川正則市長が死亡 出張先の東京都内のホテルで 病死か | 沖縄タイムス+プラス



官僚たちの夏「暑くて仕事にならない」冷房下げられない霞が関の事情:朝日新聞デジタル



小林製薬 辞任の前会長に月額200万円の報酬支払いへ | NHK | 大阪府



ブラジル政府 戦中・戦後の日本移民への虐待行為など認め謝罪 | NHK | ブラジル



パリオリンピック開会前にフランス 高速鉄道TGV 複数路線で「破壊行為」 | NHK | フランス



飲み会から1か月後に妊娠に気づき発覚 33歳の麻酔科医が女性に睡眠薬入りの酒を飲ませ性的暴行を加えた疑いで逮捕 | TBS NEWS DIG



「おかねのけいさんはできません」自殺男性の遺族が再び提訴 新発見の「遺書」が焦点に - 産経ニュース



山形 パトカー流された付近 1人心肺停止で発見 不明の警察官か | NHK | 山形県



ドイツ、イスラエルへの兵器輸出の認可停止 多数の民間人死亡受け | 毎日新聞



仏TGV路線で放火・破壊 鉄道網狙う大規模攻撃か パリ五輪開幕直前 | 毎日新聞



モロッコ熱波、24時間で21人死亡 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News



「米国はイランを地球上から消滅させるべき」 トランプ氏 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News



京阪ホールディングス加藤好文会長「沿線再開発、次は三条・京橋・天満橋」 - 日本経済新聞



電動キックボード品切れ続き ヘルメットなし、飲酒運転も 緩和1年:朝日新聞デジタル



「買った土地が被差別部落に」と不動産業者に主張…不当な部落差別で契約解除求めた小学校教師の夫婦を減給処分 | 東海テレビNEWS



相模原 知的障害者施設「津久井やまゆり園」19人殺害事件から8年 施設で追悼式 | NHK | 障害者施設 殺傷事件



敦賀原発2号機 再稼働を事実上認めず 原子力規制庁の審査会合 | NHK | 福井県



裁判傍聴に職員動員問題「違法な行為」横浜市教委の検証チーム | NHK | 教育



「パンデミック条約」反対集会に1万人超、拡散する陰謀論 強制接種、その情報はどこから?「光の戦士」発言も | 47NEWS



40度近く室温が上がる工場内作業で「空調服」「水冷式冷却ベスト」など様々な冷却グッズを試した感想が参考になる - Togetter [トゥギャッター]



顔にできたぶつぶつには、この3種の薬と石鹸をまず試させる皮膚科の医者。 – KEISUI ART STUDIO



日本国語大辞典 第三版 | 小学館



長きにわたって文化は言葉で記され、国語辞典はそれを読み解く鍵でした。明治・大正時代に、古典世界を見通せる堅牢で信頼できる鍵を求めて松井簡治が日本初の大型国語辞典『大日本国語辞典』を編み、小学館は、戦後、孫の松井栄一とともに新しい日本語を考えるよすがとして『日本国語大辞典』『同 第二版』を作り上げました。それから二十余年。情報技術と通信手段の高度化は未曾有のテキストコミュニケーション時代をもたらしつつあります。国語辞典は言語の変化・研究の進展に合わせて進化しつづけなければなりません。私たちは、この時代にふさわしい辞書作りを目指します。どうか“日国”の二度目の新生を、見守ってください。





アルコールをよく飲む

↓

体内に酢酸がよくできるようになる

↓

ブドウ糖の代わりに酢酸をエネルギーに使うようになる

↓

もはやブドウ糖はエネルギー源とみなさなくなる

↓

断酒するとエネルギーが足りなくて疲弊する

↓

直接、酢を飲むと調子がよくなる



なるほど……。 https://t.co/EF5SnApGID — 村橋究理基🌖北大→松江/生誕12435日目Ph.D.🌜 (@mkuriki_) 2024年7月24日









まだ働ける先代夫婦を早めに引退させたのは我ながらよくやったと思う。



なぜならこの地域のほとんどのそーめん稼業は、年金をもらいながら無給で働くのが当たり前みたいな風習で、代々壊れるまで使い倒され、引退する時は稼業手伝えなくなる時くらいの認識が多いから。 — 白滝製麺 森岡さん (@shirataki_co) 2024年7月25日





もしも小規模な伝統産業に携わっていて、代替わりで悩んでる2代目3代目n代目の人がいるなら届いてほしい。



無理して働く先代の姿は未来の自分の姿ということを忘れないでほしい。

「いつか」は明日かもしれない。 — 白滝製麺 森岡さん (@shirataki_co) 2024年7月25日



北海道新幹線の渡島トンネル坑内を、Starlink利用の「Satellite Mobile Link」で4G LTE通信可能に。鉄道・運輸機構と清水建設、KDDI - INTERNET Watch



鉄道・運輸機構、清水建設、KDDI、国内初、Starlink活用による建設中トンネル坑内の通信エリア化を実現 | KDDI News Room



AWSのBYOIPがJPNICの割当IPアドレスに対応したので最速(?)でIPアドレスをAWSに持ち込んでみた | CyberAgent Developers Blog



はてな、技術の力でインタビュー実施後の発話分析を支援する、企業向け新サービス「toitta」ベータ版を公開 - プレスリリース - 株式会社はてな



CEL(Common Expression Language)を使ってIAMポリシーを検索する iam-policy-finder - KAYAC Engineers' Blog



2024年版のDockerfileの考え方&書き方 | フューチャー技術ブログ



NATゲートウェイの通信内容を調査して対策し、コストを約60%削減した話 - ZOZO TECH BLOG



「サードパーティークッキーの廃止の撤回」ってどういうこと? | IIJ Engineers Blog



おいでよMarkdown界隈へ -生成AIでスライド作り-







Cloudflareスタックをモリモリ使ってアバター画像生成サービスを作った話



「何これ怖すぎ制御どうなってんの」Ankerから発売された二股のUSB-Cケーブル、便利そうだけど発熱とかがヤバそうな気配がする - Togetter [トゥギャッター]



オライリー本「AWSではじめる生成AI」日本語版の宇宙最速レビュー🚀 #書評 - Qiita



TVアニメ「チ。 ―地球の運動について―」公式



【訃報】坂田信弘氏 ご逝去 | ビッグコミックBROS.NET(ビッグコミックブロス)|小学館











映画『化け猫あんずちゃん』<実写・アニメ比較特別映像②>【絶賛公開中】 - YouTube





TVアニメ『義妹生活』ノンクレジットエンディング|「水槽のブランコ」Kitri - YouTube





アニメ『刀剣乱舞 廻 -々伝 近し侍らうものら-』特報②/8月16日(金)より三週間限定劇場上映! - YouTube





TVアニメ「トリリオンゲーム」キャラクターPV<高橋凜々編(CV:田中有紀)>│2024年10月放送開始! - YouTube





『劇場版モノノ怪 唐傘』特別予告 -動の巻- - YouTube





【崩壊:スターレイル】 千の星を巡る紀行PV 「火の用心、魔剣1本鍛冶の元」 - YouTube





『フォートナイト』の「サマーロードトリップ」トレーラー - YouTube





『キャットクエスト3』ー海賊ニャへの道トレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





「トーマス・ロックリーによって『黒人奴隷は日本発祥』というデマが広がっている」というデマ - 電脳塵芥



第4話|『機動武闘伝Gガンダム』外伝 天地天愕



[10Pショート読切] 絶頂パワハラプロ野球 - 起田ねぐせ | となりのヤングジャンプ









/

7月29日(月)開始予告📢

HG 1/144 ズゴック(SEED FREEDOM Ver.)

ガンプラパッケージ投票!

\



『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』で

大活躍したズゴックがHGで商品化決定🎊



商品パッケージにしてほしい劇中シーンに投票しよう!



候補となる劇中シーンは投票開始となる

7月29日(月)に公開! pic.twitter.com/M3canLJbg4 — BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) 2024年7月25日









マジオ戦読むといつも考えてしまうやつ pic.twitter.com/Oio4UbdI93 — ニスイ (@o_snr__) 2024年7月26日





海のギャング統一決定トーナメント pic.twitter.com/OBlMcfE8y5 — 川尻こだま (@kakeakami) 2024年7月25日







チンチンデビルを追え! - くぼたふみお / 第4話 孤高の存在・ヘルマ | 月マガ基地



お詫びと今後のアップデートにつきまして



【祝!公開初日】



映画

『カミノフデ 〜怪獣たちのいる島〜』

公開日を迎えました!



本日より

TOHOシネマズ日比谷4Fロビーにて

実際に映画 #カミノフデ の撮影で使われた

ヤマタノオロチのヘッドと

ムグムグルスの展示が決定!#村瀬継蔵 総監督が作られた怪獣たちを

ぜひ見に来てください! pic.twitter.com/49CU5rhR80 — 村瀬継蔵監督作『カミノフデ 〜怪獣たちのいる島〜(Brush of the God)』公式 (@Kaminofude) 2024年7月26日



ロシアの金メダル剥奪確定 北京五輪フィギュア団体 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News



SNSで反響を呼んだカードゲームがまさかの商品化 『亀田のおせんべい神経衰弱』発売 遊んでいるうちに、思わず食べたくなる!クセになる楽しさ! | 亀田製菓株式会社